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MotoGP Новости

Куартараро может уйти из Yamaha? Его менеджер такого не исключил

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По словам менеджера лидера MotoGP, сейчас у Фабио Куартараро помимо продления контракта с Yamaha есть еще «полтора варианта»

Куартараро может уйти из Yamaha? Его менеджер такого не исключил

Фабио Куартараро заменил Валентино Росси в заводской команде Yamaha в 2021 году. И в этом сезоне он уверенно лидирует в чемпионате мира, причем не только и не столько за счет побед, сколько за счет умения зарабатывать очки почти в каждой гонке.

У Куартараро уже есть контракт с Yamaha на 2022 год, однако в 2023 году у него есть теоретическая возможность сменить команду. И по словам менеджера француза Эрика Маэ такой вариант развития событий вовсе не исключен.

«По поводу 2023 года пока ничего не решено, – цитирует Маэ издание Autohebdo.fr. – Мы открыты для разных вариантов.

Фабио доволен скоростью мотоцикла, но всегда надо учитывать все детали. Сейчас все идет к тому, чтобы подписать соглашение с Yamaha на год или полтора. Это нужно делать, когда есть четкие перспективы.

Но мы бы предпочли не спешить. Я говорил с еще одной командой, даже я бы сказал с полутора командами. И два контракта, включая контракт с Yamaha, выглядят перспективными».

Выиграть титул досрочно Куартараро в теории может уже в ближайшие выходные, на трассе в Мизано. Посмотреть квалификацию и гонку вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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