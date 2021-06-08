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MotoGP / Гран При Каталонии Новости

Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать

Автор:
, редактор

Фабио признал, что его езда с голой грудью была слишком опасной

Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать

Лидер MotoGP Фабио Куартараро завершал Гран При Каталонии с голой грудью. Предполагается, что француз случайно расстегнул комбинезон, пытаясь изменить положение протектора на груди. 

Несмотря на то, что ездить без защитного комбинезона в MotoGP запрещено, за пять кругов такой езды Куартараро наказали всего тремя секундами штрафа. Это отбросило его с четвертого места на шестое, но сам пилот признал, что его должны были дисквалифицировать.

«Трудно признать, но да, мне должны были показать черный флаг, – заявил Куартараро. – Я подверг себя опасности и черный флаг был бы правильным решением. Но мне повезло».

А вот наказание за срезку трассы в 1-м и 2-м поворотах Куартараро не устроило: «Я не согласен со штрафом за срезку. Я там потерял семь десятых, а если бы потерял секунду – штрафа бы не было. Но как я во время езды узнаю, что потерял семь десятых, а не секунду?

Сейчас чем безопаснее ситуация, тем лучше. Но мы приходим к ситуациям, которых я не понимаю. Например, как у Мира на последнем круге в Муджелло. Да, он нарушил границы трассы, но ехал по краю бордюра, даже не за ним, и ничего от этого не выиграл.

А я срезал не потому, что хотел сократить дистанцию. Я просто потерял контроль над передним колесом и чуть не разбился. Я ехал медленнее, чем по трассе, так что это никакая не срезка. Правила становятся все более строгими, а мы не всегда делаем что-то по своему желанию. Мы же допускаем ошибки. Мы не работы, и какие-то ошибки должны быть позволены».

Посмотреть, как Куартараро ездит в комбинезоне, можно будет 19 и 20 июня. В эти дни на трассе «Заксенринг» пройдет Гран При Германии, а на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» пройдут прямые трансляции квалификации и гонки. 

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Гонщика MotoGP оштрафовали за голую грудь. А где белье было?

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Гонщика MotoGP оштрафовали за голую грудь. А где белье было?
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Каталонии
Пилоты Фабио Куартараро
Автор Иван Матушкин

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