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MotoGP / Гран При Малайзии / Новость

Куартараро: Малайзия – не лучший шанс на победу

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Куартараро: Малайзия – не лучший шанс на победу
Автор:
, редактор
2 нояб. 2019 г., 10:57

Французский пилот сомневается, что сможет одержать в Малайзии дебютную победу.

Фабио Куартараро выиграл квалификацию Гран При Малайзии на домашнем этапе для его команды Petronas Yamaha. Француз признался, что был под давлением со стороны команды.

«Это, без сомнений, один из самых особенных поулов, – сказал Куартараро. – Это домашний этап для команды, они слегка надавили на нас, чтобы мы этого добились, и все получилось».

Несмотря на старт с первого места, Куартараро не считает свои шансы на дебютную победу в MotoGP оптимальными. В этом сезоне француз уже четыре раза финишировал вторым, но до первого места не добирался.

«Франко очень силен тут, Виньялес тоже, – признал Куартараро. – Yamaha в целом сильна. Марк и Дови рядом, так что гонка будет веселая. Но мы готовы.

Это не лучший мой шанс на победу, он был в Сильверстоуне. Но здесь у нас хороший темп и цель – побороться за подиум».

Посмотреть гонку в Малайзии, как и все остальные этапы MotoGP этого сезона, можно на Моторспорт.ТВ

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Пилоты Фабио Куартараро
Автор Иван Матушкин

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