Куартараро: Как гонщик я делаю все, но я не инженер

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Чемпион 2021 года Фабио Куартараро в финале квалификации Гран При Катара смог опередить только своего напарника по заводской команде Yamaha Франко Морбиделли. Более того, в сам этот финал он попал лишь чудом, будучи вынужденным прорываться через Q1, где его едва не выбил Жоан Зарко.

С первых тестов этого года Куартараро жалуется на то, что его мотоциклу просто не хватает скорости. Перед гонкой он прямо заявил, что со своей стороны едет с максимальной скоростью, которая теоретически возможна

«Я просто гонщик и я выложился на 100%, – сказал Куартараро. – Конечно, до приезда в Катар я ожидал гораздо большего. Но я лично чувствуя, что сам я быстр. И вы не увидите меня расстроенным, так как и на тренировке и в квалификации я отлично сделал свою работу и не мог проехать еще лучше.

Да, с мой стороны были маленькие ошибки. Но я мог прибавить от силы одну десятую секунды, а это бы все равно означало 11-е место на старте. Я не мог прибавить полсекунды или хотя бы три-четыре десятых. Я отлично чувствую себя на этом мотоцикле, я вожу его на пределе, но я не инженер, чтобы изменить предел самого байка.

Все, что мне остается в такой ситуации – это атаковать на полную, в независимости от возможностей техники. Я сейчас только об этом думаю.

Я могу пообещать, что в гонке мы попробуем немного перенастроить мотоцикл, так как со своей стороны я еду с полной скоростью. К тому же я чувствую, что для меня не является проблемой контроль за состоянием шин. Так что возможно в гонке мы окажемся выше».



