Куартараро доминирует на тестах, Маркес снова упал
Пилот команды Petronas Yamaha SRT оказался самым быстрым по ходу всех трех дней первых предсезонных тестов, которые участники чемпионата мира по мотогонкам провели на трассе «Сепанг».
Фабио Куартараро по ходу воскресных заездов в окрестностях Куала-Лумпура показал лучшее время не только отдельно взятого дня, но и первых предсезонных тестов в целом.
За рулем мотоцикла образца 2020 года француз больше чем на две десятых улучшил собственный результат, показанный днем ранее. Также стоит отметить, что воскресные результаты оказались наиболее плотными за три дня тестов: в две десятых уложились 5 пилотов (против 3-х в субботу), а в одну секунду – 18 (против 16-ти днем ранее).
Пилоты Yamaha обратили на себя внимание также тем, что активно тестировали т.н. «хоул-шот» – механическое приспособление, которое в момент старта уменьшает эффект разгрузки передней подвески и тем самым делает разгон более быстрым. Впрочем, Куартарао «хоул-шот» не использовал – устройство испытывали пилоты заводской команды. На их же мотоциклах время от времени использовались нестандартные варианты переднего обтекателя.
Марк Маркес опять не смог попасть в первую десятку и опять отметился падением – ближе к концу дня испанец не удержал свой мотоцикл в последнем повороте. Впрочем, инцидент выглядел в целом безобидным.
Вторая серия тестов пройдет в Катаре 22-24 февраля. Там же 6-8 марта состоится и первый этап чемпионата мира. Квалификации и гонки Гран При Катара – как и всех остальных этапов – можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».
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Результаты третьего дня тестов
|#
|Пилот
|Мотоцикл
|Время
|Отст-е
|Круги
|1
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'58.349
|57
|2
|35
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'58.431
|0.082
|69
|3
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'58.450
|0.101
|42
|4
|63
|Франческо Баньяйя
|Ducati
|1'58.502
|0.153
|53
|5
|46
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'58.541
|0.192
|51
|6
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'58.606
|0.257
|51
|7
|44
|Пол Эспрагаро
|KTM
|1'58.610
|0.261
|34
|8
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|1'58.616
|0.267
|48
|9
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'58.694
|0.345
|45
|10
|36
|Жоан Мир
|Suzuki
|1'58.736
|0.387
|32
|11
|88
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'58.764
|0.415
|22
|12
|93
|Марк Маркес
|Honda
|1'58.772
|0.423
|47
|13
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'58.838
|0.489
|58
|14
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'58.859
|0.510
|51
|15
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'58.951
|0.602
|42
|16
|73
|Алекс Маркес
|Honda
|1'59.042
|0.693
|49
|17
|33
|Брэд Биндер
|KTM
|1'59.104
|0.755
|45
|18
|12
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'59.169
|0.820
|83
|19
|53
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'59.549
|1.200
|59
|20
|99
|Хорхе Лоренцо
|Yamaha
|1'59.697
|1.348
|46
|21
|38
|Брэдли Смит
|Aprilia
|1'59.841
|1.492
|60
|22
|30
|Такааки Накагами
|Honda
|1'59.860
|1.511
|48
|23
|27
|Икер Лекуона
|KTM
|1'59.898
|1.549
|23
|24
|50
|Силвен Гинтоли
|Suzuki
|2'00.100
|1.751
|27
|25
|82
|Мика Каллио
|KTM
|2'00.148
|1.799
|43
|26
|90
|Тестовый байк Yamaha
|Yamaha
|2'01.123
|2.774
|49
|27
|85
|Такуя Цуда
|Suzuki
|2'03.674
|5.325
|16
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Февральские тесты на «Сепанге»
|Автор
|Кирилл Качнов
Куартараро доминирует на тестах, Маркес снова упал
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