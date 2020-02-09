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MotoGP / Февральские тесты на «Сепанге» / Отчет о тестах

Куартараро доминирует на тестах, Маркес снова упал

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Куартараро доминирует на тестах, Маркес снова упал
Автор:
, Главный редактор
9 февр. 2020 г., 10:46

Пилот команды Petronas Yamaha SRT оказался самым быстрым по ходу всех трех дней первых предсезонных тестов, которые участники чемпионата мира по мотогонкам провели на трассе «Сепанг».

Фабио Куартараро по ходу воскресных заездов в окрестностях Куала-Лумпура показал лучшее время не только отдельно взятого дня, но и первых предсезонных тестов в целом.

За рулем мотоцикла образца 2020 года француз больше чем на две десятых улучшил собственный результат, показанный днем ранее. Также стоит отметить, что воскресные результаты оказались наиболее плотными за три дня тестов: в две десятых уложились 5 пилотов (против 3-х в субботу), а в одну секунду –  18 (против 16-ти днем ранее).

Пилоты Yamaha обратили на себя внимание также тем, что активно тестировали т.н. «хоул-шот» – механическое приспособление, которое в момент старта уменьшает эффект разгрузки передней подвески и тем самым делает разгон более быстрым. Впрочем, Куартарао «хоул-шот» не использовал – устройство испытывали пилоты заводской команды. На их же мотоциклах время от времени использовались нестандартные варианты переднего обтекателя.

Марк Маркес опять не смог попасть в первую десятку и опять отметился падением – ближе к концу дня испанец не удержал свой мотоцикл в последнем повороте. Впрочем, инцидент выглядел в целом безобидным.

Вторая серия тестов пройдет в Катаре 22-24 февраля. Там же 6-8 марта состоится и первый этап чемпионата мира. Квалификации и гонки Гран При Катара – как и всех остальных этапов – можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».

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Результаты третьего дня тестов

  # Пилот Мотоцикл Время Отст-е Круги
1 20 France Фабио Куартараро Yamaha 1'58.349   57
2 35 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'58.431 0.082 69
3 42 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'58.450 0.101 42
4 63 Italy Франческо Баньяйя Ducati 1'58.502 0.153 53
5 46 Italy Валентино Росси Yamaha 1'58.541 0.192 51
6 9 Italy Данило Петруччи Ducati 1'58.606 0.257 51
7 44 Spain Пол Эспрагаро KTM 1'58.610 0.261 34
8 43 Australia Джек Миллер Ducati 1'58.616 0.267 48
9 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'58.694 0.345 45
10 36 Spain Жоан Мир Suzuki 1'58.736 0.387 32
11 88 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'58.764 0.415 22
12 93 Spain Марк Маркес Honda 1'58.772 0.423 47
13 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'58.838 0.489 58
14 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'58.859 0.510 51
15 5 France Жоан Зарко Ducati 1'58.951 0.602 42
16 73 Spain Алекс Маркес Honda 1'59.042 0.693 49
17 33 South Africa Брэд Биндер KTM 1'59.104 0.755 45
18 12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'59.169 0.820 83
19 53 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'59.549 1.200 59
20 99 Spain Хорхе Лоренцо Yamaha 1'59.697 1.348 46
21 38 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 1'59.841 1.492 60
22 30 Japan Такааки Накагами Honda 1'59.860 1.511 48
23 27 Spain Икер Лекуона KTM 1'59.898 1.549 23
24 50 France Силвен Гинтоли Suzuki 2'00.100 1.751 27
25 82 Finland Мика Каллио KTM 2'00.148 1.799 43
26 90 Тестовый байк Yamaha Yamaha 2'01.123 2.774 49
27 85 Japan Такуя Цуда Suzuki 2'03.674 5.325 16
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты на «Сепанге»
Автор Кирилл Качнов

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

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