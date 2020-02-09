Куартараро доминирует на тестах, Маркес снова упал

Фабио Куартараро по ходу воскресных заездов в окрестностях Куала-Лумпура показал лучшее время не только отдельно взятого дня, но и первых предсезонных тестов в целом.

За рулем мотоцикла образца 2020 года француз больше чем на две десятых улучшил собственный результат, показанный днем ранее. Также стоит отметить, что воскресные результаты оказались наиболее плотными за три дня тестов: в две десятых уложились 5 пилотов (против 3-х в субботу), а в одну секунду – 18 (против 16-ти днем ранее).

Пилоты Yamaha обратили на себя внимание также тем, что активно тестировали т.н. «хоул-шот» – механическое приспособление, которое в момент старта уменьшает эффект разгрузки передней подвески и тем самым делает разгон более быстрым. Впрочем, Куартарао «хоул-шот» не использовал – устройство испытывали пилоты заводской команды. На их же мотоциклах время от времени использовались нестандартные варианты переднего обтекателя.

Марк Маркес опять не смог попасть в первую десятку и опять отметился падением – ближе к концу дня испанец не удержал свой мотоцикл в последнем повороте. Впрочем, инцидент выглядел в целом безобидным.

Вторая серия тестов пройдет в Катаре 22-24 февраля. Там же 6-8 марта состоится и первый этап чемпионата мира. Квалификации и гонки Гран При Катара – как и всех остальных этапов – можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».

Результаты третьего дня тестов