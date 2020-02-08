Куартараро быстрее всех во второй день тестов, Маркес и Дови упали
В субботу новая надежда марки Yamaha пересел за руль мотоцикла 2020 года – и поехал еще быстрее. Впрочем, представители других марок смогли резко сократить отставание.
Фабио Куартараро, представляющий Petronas Yamaha SRT – команду-сателлит японской марки, – возглавил протокол и во второй день предсезонных тестов, которые сейчас проходят в Малайзии. Француз сменил прошлогодний байк на тот, что Yamaha подготовила к новому сезону – и улучшил свое пятничное время примерно на 0,4 с. При этом Куартараро всего около 0,2 с не дотянул до результата, который позволил ему выиграть квалификацию на прошлогоднем Гран При Малайзии.
Француз также оказался одним из наиболее работоспособных пилотов: он проехал за день 72 круга и по этому показателю уступил только Эстеве Рабату, который находился на трассе в течение 77-ми кругов.
Результаты тестов остались достаточно плотными: показавшие второе и третье времена Джек Миллер (Pramac Ducati) и Дани Педроса (КТМ) уступили лидеру меньше одной десятой. В то время как днем ранее никто из представителей других марок не смог приблизиться ко времени Куартараро меньше чем на четверть секунды. В одну секунду по итогам субботы уложились 16 гонщиков.
Падениями по ходу дня отметились оба лучших пилота прошлого сезона – действующий чемпион Марк Маркес и вице-чемпион Андреа Довициозо. Особое беспокойство вызвал инцидент с Маркесом, который приступил к тестам, не до конца восстановившись после недавней операции на плече. Впрочем, в итоге ни одно из падений не имело серьезных последствий – тот же Маркес совершил за день 47 кругов, хотя изначально собирался добраться до этой отметки только в воскресенье.
Читайте также:
Результаты второго дня тестов
|Pilota
|Марка
|Время
|Круги
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'58”572
|72
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|1'58”641
|51
|3
|Дани Педроса
|KTM
|1'58”662
|54
|4
|Жоан Мир
|Suzuki
|1'58”731
|54
|5
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'58”831
|60
|6
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'58”893
|69
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'58”978
|63
|8
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'58”989
|49
|9
|Марк Маркес
|Honda
|1'59”097
|47
|10
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'59”116
|60
|11
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'59”224
|43
|12
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'59”247
|64
|13
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'59”257
|59
|14
|Франческо Баньяйя
|Ducati
|1'59”313
|59
|15
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'59”342
|55
|16
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'59”365
|42
|17
|Алекс Маркес
|Honda
|1'59”661
|66
|18
|Брэд Биндер
|KTM
|1'59”780
|59
|19
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'59”825
|51
|20
|Эстеве Рабат
|Ducati
|2'00”189
|77
|21
|Сильвен Гинтоли
|Suzuki
|2'00”286
|58
|22
|Такааки Накагами
|Honda
|2'00”347
|47
|23
|Икер Лекуона
|KTM
|2'00”396
|41
|24
|тестовый байк Yamaha
|Yamaha
|2'00”791
|35
|25
|тестовый байк Yamaha
|Yamaha
|2'00”920
|44
|26
|Брэдли Смит
|Aprilia
|2'01”119
|61
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Февральские тесты на «Сепанге»
|Автор
|Кирилл Качнов
Куартараро быстрее всех во второй день тестов, Маркес и Дови упали
MotoGP Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- MotoGP
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта
|
5 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
14 маяБилеты