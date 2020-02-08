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Куартараро быстрее всех во второй день тестов, Маркес и Дови упали

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Куартараро быстрее всех во второй день тестов, Маркес и Дови упали
Автор:
, Главный редактор
8 февр. 2020 г., 13:46

В субботу новая надежда марки Yamaha пересел за руль мотоцикла 2020 года – и поехал еще быстрее. Впрочем, представители других марок смогли резко сократить отставание.

Фабио Куартараро, представляющий Petronas Yamaha SRT – команду-сателлит японской марки, – возглавил протокол и во второй день предсезонных тестов, которые сейчас проходят в Малайзии. Француз сменил прошлогодний байк на тот, что Yamaha подготовила к новому сезону – и улучшил свое пятничное время примерно на 0,4 с. При этом Куартараро всего около 0,2 с не дотянул до результата, который позволил ему выиграть квалификацию на прошлогоднем Гран При Малайзии.

Француз также оказался одним из наиболее работоспособных пилотов: он проехал за день 72 круга и по этому показателю уступил только Эстеве Рабату, который находился на трассе в течение 77-ми кругов.

Результаты тестов остались достаточно плотными: показавшие второе и третье времена Джек Миллер (Pramac Ducati) и Дани Педроса (КТМ) уступили лидеру меньше одной десятой. В то время как днем ранее никто из представителей других марок не смог приблизиться ко времени Куартараро меньше чем на четверть секунды. В одну секунду по итогам субботы уложились 16 гонщиков.

Падениями по ходу дня отметились оба лучших пилота прошлого сезона – действующий чемпион Марк Маркес и вице-чемпион Андреа Довициозо. Особое беспокойство вызвал инцидент с Маркесом, который приступил к тестам, не до конца восстановившись после недавней операции на плече. Впрочем, в итоге ни одно из падений не имело серьезных последствий – тот же Маркес совершил за день 47 кругов, хотя изначально собирался добраться до этой отметки только в воскресенье.

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Результаты второго дня тестов

  Pilota Марка Время Круги
1 Фабио Куартараро Yamaha 1'58”572 72
2 Джек Миллер Ducati 1'58”641 51
3 Дани Педроса KTM 1'58”662 54
4 Жоан Мир Suzuki 1'58”731 54
5 Франко Морбиделли Yamaha 1'58”831 60
6 Маверик Виньялес Yamaha 1'58”893 69
7 Алекс Ринс Suzuki 1'58”978 63
8 Пол Эспаргаро KTM 1'58”989 49
9 Марк Маркес Honda 1'59”097 47
10 Валентино Росси Yamaha 1'59”116 60
11 Алеш Эспаргаро Aprilia 1'59”224 43
12 Кэл Кратчлоу Honda 1'59”247 64
13 Данило Петруччи Ducati 1'59”257 59
14 Франческо Баньяйя Ducati 1'59”313 59
15 Андреа Довициозо Ducati 1'59”342 55
16 Мигель Оливейра KTM 1'59”365 42
17 Алекс Маркес Honda 1'59”661 66
18 Брэд Биндер KTM 1'59”780 59
19 Жоан Зарко Ducati 1'59”825 51
20 Эстеве Рабат Ducati 2'00”189 77
21 Сильвен Гинтоли Suzuki 2'00”286 58
22 Такааки Накагами Honda 2'00”347 47
23 Икер Лекуона KTM 2'00”396 41
24 тестовый байк Yamaha Yamaha 2'00”791 35
25 тестовый байк Yamaha Yamaha 2'00”920 44
26 Брэдли Смит Aprilia 2'01”119 61
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты на «Сепанге»
Автор Кирилл Качнов

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

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