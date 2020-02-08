Куартараро быстрее всех во второй день тестов, Маркес и Дови упали

Фабио Куартараро, представляющий Petronas Yamaha SRT – команду-сателлит японской марки, – возглавил протокол и во второй день предсезонных тестов, которые сейчас проходят в Малайзии. Француз сменил прошлогодний байк на тот, что Yamaha подготовила к новому сезону – и улучшил свое пятничное время примерно на 0,4 с. При этом Куартараро всего около 0,2 с не дотянул до результата, который позволил ему выиграть квалификацию на прошлогоднем Гран При Малайзии.

Француз также оказался одним из наиболее работоспособных пилотов: он проехал за день 72 круга и по этому показателю уступил только Эстеве Рабату, который находился на трассе в течение 77-ми кругов.

Результаты тестов остались достаточно плотными: показавшие второе и третье времена Джек Миллер (Pramac Ducati) и Дани Педроса (КТМ) уступили лидеру меньше одной десятой. В то время как днем ранее никто из представителей других марок не смог приблизиться ко времени Куартараро меньше чем на четверть секунды. В одну секунду по итогам субботы уложились 16 гонщиков.

Падениями по ходу дня отметились оба лучших пилота прошлого сезона – действующий чемпион Марк Маркес и вице-чемпион Андреа Довициозо. Особое беспокойство вызвал инцидент с Маркесом, который приступил к тестам, не до конца восстановившись после недавней операции на плече. Впрочем, в итоге ни одно из падений не имело серьезных последствий – тот же Маркес совершил за день 47 кругов, хотя изначально собирался добраться до этой отметки только в воскресенье.

Результаты второго дня тестов