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Кто победит в Казахстане – и еще 5 главных интриг нового сезона MotoGP

В этот уик-энд в Портимане стартовал новый сезон чемпионата мира по мотогонкам. О расстановке сил и самых интересных вопросах 2023 года высказался Марк Бремер

Марк Бремер
Автор:
Кто победит в Казахстане – и еще 5 главных интриг нового сезона MotoGP
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1. Сможет ли хоть кто-то остановить Баньяю?

Год назад старт сезона вышел для Франческо Баньяи непростым. В тренировках первых Гран При он продолжал всевозможные эксперименты со своим мотоциклом, что не лучшим образом сказывалось на результатах. Потом были погоня за соперниками и чемпионский титул, но в команде Ducati вынесли важный урок – к старту сезона необходимо подходить в полной готовности. 

В этот раз сила марки из Борго-Панигале стала понятны уже на тестах. Ее гонщики возглавили протокол по итогам каждого из пяти предсезонных дней, а сам Баньяя проехал в заключительный из них не одну, а сразу две симуляции гонки. 

Пока соперники из KTM и Yamaha только пытались найти общий язык со своей обновленной техникой – и даже добились в этом известного успеха, – Ducati уже пребывает во всеоружии. И сейчас сложно найти того, кто не видит в Баньяе главного претендента на титул. 

С другой стороны, у Ducati в пелотоне нового сезона будет в общей сложности восемь байков. И любому  из представителей марки по силам бороться как минимум за подиум на каждом Гран При. Новичок заводской команды Энеа Бастьянини наверняка захочет сразу проявить себя. Это же касается и Луки Марини – сводный брат Валентино Росси, выступающий за фамильную команду VR46, был очень хорош в концовке прошлого сезона. 

Новобранец Алекс Маркес, наконец-то вырвавшийся из проблемной Honda, опытный Жоан Зарко и мастер квалификаций Хорхе Мартин из сателлита Pramac – все они способны очень на многое. 

Это правда, новый чемпионат мира будет похож на открытое первенство Ducati – но здесь, в отличие от Формулы 1, у главного фаворита есть не один, а сразу семеро сильных соперников на равной технике. Так что Баньяя остается фаворитом, но скучно в любом случае не будет.

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Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

2. Сможет ли Марк Маркес стать спасителем Honda?

Впервые за три года года самый успешный гонщик современности (хотим мы того или нет, а Валентино Росси уже стал частью истории) подходит к старту сезона в полной физической готовности. Хорошо известно, что для Марка Маркеса одного этого уже достаточно, чтобы представлять опасность для любого соперника. 

Однако в этот раз главным вопросом является технический уровень Honda. Все тесты Марк пересаживался с одного экспериментального мотоцикла на другой, после чего сделал вывод, что будет бороться в группе с пятой по десятую позицию. Но едва ли хоть кто-то сомневается, что шестикратный чемпион обязательно попробует подняться еще выше.

Кроме того, в этот раз Honda сможет рассчитывать не только на своего многолетнего лидера – зимой из закрывшейся Suzuki перешли два опытных гонщика, чемпион 2020 года Хоан Мир и Алекс Ринс (последний поедет за LCR). Несмотря на неизбежные сложности адаптации к новой технике, оба неплохо проявили себя на тестах, а по ходу сезона наверняка помогут в работе с мотоциклом. 

Но все же, в первую очередь успехи Honda, завершившей сезон-2022 без единой победы, будут зависеть именно от Маркеса. 

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Джек Миллер, Ducati Team, лидирует на старте

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

3. Позволят ли спринтерские гонки расширить аудиторию чемпионата?

Если Формула 1 экспериментирует с форматами осторожно и следит за реакцией участников и болельщиков, то боссы MotoGP решили не терять времени на такие мелочи. Промоутеры из Dorna Sports еще прошлой осенью объявили, что теперь каждую субботу на этапах Гран При будут проходить 20-минутные спринты. 

При этом формат выбран не таким, как в Ф1: решетку обоих заездов определит квалификация. Это значит, что в субботу можно будет не осторожничать, опасаясь отерять хорошую позицию на старте главной гонки. 

Пока сложно говорить, позволит ли это привлечь больше болельщиков на трибуны и к телеэкранам – или же внимание к чемпионату останется практически таким же, как и прежде. После того, как завершил карьеру Валентино Росси, аудитория гонок неуклонно падает. Спринты призваны остановить негативный процесс, а в идеале – привлечь новых молодых поклонников.  

В частности, для этого итальянский канал Sky Sports получил право вести прямые трансляции субботних гонок в Youtube.

Победитель спринта будет получать 12 очков – учитывая количество этих заездов, их результаты серьезно скажутся на итоговом положении в чемпионате.

Между тем, даже в паддоке вовсе не все в восторге от новой идеи. 

«Думаю, это полная тупость, – сказал Фабио Куартараро из Yamaha. – Не я принимаю решение о формате, но этот – реальная глупость. Если проводить спринты время от времени, как в Ф1, это могло бы получиться интересно. Но каждую субботу…

Есть трассы, где физическая нагрузка и так слишком велика – например, в Ассене и Муджелло. На финише этих гонок мы совершенно вымотаны. И мне кажется, в любом случае было неправильно принимать столь важные решения, не спросив гонщиков. Как минимум меня точно никто не спрашивал…»

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

4. По силам ли Куартараро поспорить за титул?

Фабио стал сильнейшим в премьер-классе в 2021 году и долго лидировал по ходу чемпионата-22. Француз очень рассчитывал на поддержку Yamaha и даже продлил с ней контракт, но так и не дождался столь необходимой модернизации мотора по ходу сезона.   

Обновление подоспело только зимой, но оказалось, что теперь мотоцикл стал гораздо хуже взаимодействовать с резиной. Из-за этого в квалификационной конфигурации темпа просто не осталось. Учитывая введение спринтов и сложности с обгонами, такие характеристики оказались сродни приговору. 

К счастью для Куартараро и Yamaha, в самый последний день тестов команде все же удалось добиться прогресса, что стало поводом для серьезного оптимизма. Но сложно говорить, насколько это поможет на старте чемпионата. 

Кроме того, впервые за долгое время у Yamaha будет в MotoGP всего два мотоцикла, так что Фабио может рассчитывать Лишь на помощь собственного напарника Франко Морбиделли. Вот только прошлый сезон тот провел более чем бледно. Команда сохранила веру в вице-чемпиона 2020 года, но едва ли ее терпения хватит надолго, если Франко вновь не прибавит. 

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing

Фото: Dorna

5. Кто станет темной лошадкой, Aprilia или KTM?

Если следовать изначально озвученным планам, по ходу сезона-2023, который станет для нее шестым в MotoGP, KTM уже должна была биться за титулы. Увы, эта задача оказалась австрийцам не по зубам. Если какое-то время они явно продвигались вперед, то в 2022-м результаты ощутимо упали.

В последний день тестов Брэд Биндер показал на RC16 неплохую скорость, но этого недостаточно для серьезной борьбы во главе пелотона. Джеку Миллеру еще нужно время на адаптацию к байку своей новой команды, это же касается и вернувшегося из Honda Пола Эспаргаро – который явно испытывал позитив от знакомого окружения по ходу зимних тестов. Но под конец предсезонной программы испанцу пришлось признать, что особых надежд в новом сезоне у KTM нет. 

У Aprilia ситуация выглядит иначе. Итальянцы впервые обзавелись сателлитом (куда переманили из той же KTM двух толковых гонщиков, Мигеля Оливейру и Рауля Фернандеса), а их главные звезды, Маверик Виньялес с Алешем Эспаргаро, по ходу зимней программы чаще всего выглядели главными преследователями Ducati. Правда, оптимизм Эспаргаро пошатнула травма, полученная под конец тестов.

Впрочем, по-настоящему настроение в команде будет зависеть от реальной силы ее мотоцикла. Год назад победа и девять подиумов наглядно показали, что Aprilia уже точно не в отстающих. Теперь есть ощущение, что итальянцам удалось еще больше сократить отставание от лидеров. К тому же, производитель утвердился в статусе лидера MotoGP по использованию всевозможных аэродинамических хитростей. 

Хватит ли этого, чтобы претендовать на лидерство в MotoGP и по очкам, мы узнаем уже скоро.

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Мотоциклы участников MotoGP

Мотоциклы участников MotoGP

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Из-за решения Suzuki свернуть заводскую программу состав участников премьер-класса сократился с 24 до 22 гонщиков. Это оставило место всего для одного дебютанта – чемпиона Moto2 Аугусто Фернандеса, который поедет за команду GasGas на технике KTM.

Состав участников MotoGP в сезоне-2023

Команда Мотоцикл Гонщики
 Ducati Lenovo Team

Italy Франческо Баньяя
Italy Энеа Бастьянини
 Monster Energy Yamaha

France Фабио Куартараро

Italy Франко Морбиделли
 Aprilia Racing Team

Spain Алеш Эспаргаро

Spain Маверик Виньялес
 Red Bull KTM Factory Racing

South Africa Брэд Биндер

Australia Джек Миллер
 Repsol Honda Team

Spain Марк Маркес

Spain Хоан Мир
 Prima Pramac Racing

France Жоан Зарко
Spain Хорхе Мартин
 Gresini Racing MotoGP

Italy Фабио Ди Джаннантонио 

Spain Алекс Маркес
 Mooney VR46 Racing Team

Italy Марко едзекки

Italy Лука Марини
 LCR Honda

Spain Алекс Ринс

Japan Такааки Накагами
 CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team

Portugal Мигель Оливейра

Spain Рауль Фернандес
 Tech3 GasGas Factory Racing

Spain Пол Эспаргаро

Spain Аугусто Фернандес
Трасса для гонки MotoGP в Казахстане

Трасса для гонки MotoGP в Казахстане

Фото: MotoGP

Календарь предстоящего сезона включает 21 этап, что является новым рекордом чемпионата мира. По сравнению с 2022 годом в этом списке появились гонки на Трассе Будды в Индии, куда прежде приезжала Ф1, и совершенно новом автодроме «Сокол» неподалеку от Алма-Аты. Кто станет первым в истории победителем Гран При Казахстана, мы узнаем 9 июля. 

Количество этапов в Испании сократилось с четырех до трех – MotoGP не приедет в Арагон.

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Календарь MotoGP на сезон 2023 года

Этап Дата Гонка Трасса / место
1 24-26 марта Portugal Гран При Португалии Портиман
2 31 марта - 2 апреля Argentina Гран При Аргентины «Термас-де-Рио-Ондо»
3 14-16 апреля United States Гран При Америк Остин
4 28-30 апреля Spain Гран При Испании Херес
5 12-14 мая France Гран При Франции Ле-Ман
6 9-11 июня Italy Гран При Италии Муджелло
7 16-18 июня Germany Гран При ермании «Заксенринг»
8 23-25 июня Netherlands Гран При Нидерландов Ассен
9 7-9 июля Kazakhstan Гран При Казахстана** «Сокол»
10 4-6 августа United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
11 18-20 августа Austria Гран При Австрии Шпильберг
12 1-3 сентября Spain Гран При Каталонии Барселона
13 8-10 сентября San Marino Гран При Сан-Марино Мизано
14 22-24 сентября India Гран При Индии** Нью-Дели
15 29 сентября - 1 октября Japan Гран При Японии Мотеги
16 13-15 октября Indonesia Гран При Индонезии Мандалика
17 20-22 октября Australia Гран При Австралии Филлип-Айленд
18 27-29 октября Thailand Гран При Таиланда Бурирам
19 10-12 ноября Malaysia Гран При Малайзии Сепанг
20 17-19 ноября Qatar Гран При Катара* Лосаил
21 24-26 ноября Spain Гран При Валенсии Валенсия

*ночная гонка
**необходима омологация трассы

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Многие в Испании и за ее пределами очень надеются, что в 2023 году победит Мир

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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