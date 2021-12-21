Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

За 18 Гран При, прошедших в 2021 году, пилоты Honda в сумме падали 75 раз. За команды производителя ехали пять гонщиков – дополнительно выступал Штефан Брадль, когда заменял травмированного Марка Маркеса. И среди них чаще всего именно Маркес оказывался за земле – 22 раза, хоть он и пропустил четыре этапа. Его напарник Пол Эспаргаро упал 20 раз: это в два раза больше, чем в прошлом сезоне.

Если считать два инцидента Брадля, то самое большое число аварий (44) пришлось на коллектив Repsol Honda. Еще 19 раз упал Алекс Маркес и 12 – Такааки Накагами. Вторыми же среди производителей стали в Ducati.

Honda Ducati KTM Aprilia Yamaha Suzuki М. Маркес 22 Э. Бастьянини 15 И. Лекуона 26 А. Эспаргаро 18 В. Росси 9 А. Ринс 12 П. Эспаргаро 20 Х. Мартин 14 М. Оливейра 12 Л. Савадори 10 Ф. Куартараро 7 Х. Мир 8 А. Маркес 19 Дж. Миллер 12 Д. Петруччи 10 М. Виньялес 0 М. Виньялес 4 С. Гуинтоли 0 Т. Накагами 12 Ж. Зарко 10 Б. Биндер 9 Ф. Морбиделли 2 Ш. Брадль 2 Л. Марини 9 Д. Педроса 1 Дж. Диксон 2 Ф. Баньяя 7 Г. Герлофф 1 М. Пирро 3 К. Крачлоу 0 Т. Рабат А. Довициозо 0 Всего: 75 Всего: 72 Всего: 58 Всего: 28 Всего: 25 Всего: 20