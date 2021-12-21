Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / 10 дебютных побед 2021 года: от Окона до чернокожего в NASCAR
MotoGP Новости

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

Автор:

Гонщики Honda стали рекордсменами по падениям в 2021 году

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

За 18 Гран При, прошедших в 2021 году, пилоты Honda в сумме падали 75 раз. За команды производителя ехали пять гонщиков – дополнительно выступал Штефан Брадль, когда заменял травмированного Марка Маркеса. И среди них чаще всего именно Маркес оказывался за земле – 22 раза, хоть он и пропустил четыре этапа. Его напарник Пол Эспаргаро упал 20 раз: это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. 

Если считать два инцидента Брадля, то самое большое число аварий (44) пришлось на коллектив Repsol Honda. Еще 19 раз упал Алекс Маркес и 12 – Такааки Накагами. Вторыми же среди производителей стали в Ducati. 

Honda Ducati KTM Aprilia Yamaha Suzuki 
М. Маркес 22 Э. Бастьянини 15 И. Лекуона 26 А. Эспаргаро 18 В. Росси 9 А. Ринс 12
П. Эспаргаро 20 Х. Мартин 14 М. Оливейра 12 Л. Савадори 10 Ф. Куартараро 7 Х. Мир 8
А. Маркес 19 Дж. Миллер 12 Д. Петруччи 10 М. Виньялес 0 М. Виньялес 4 С. Гуинтоли 0
Т. Накагами 12 Ж. Зарко 10 Б. Биндер 9   Ф. Морбиделли 2  
Ш. Брадль 2 Л. Марини 9 Д. Педроса 1   Дж. Диксон 2  
  Ф. Баньяя 7     Г. Герлофф 1  
  М. Пирро 3     К. Крачлоу 0  
  Т. Рабат     А. Довициозо 0  
Всего: 75 Всего: 72 Всего: 58 Всего: 28 Всего: 25

Всего: 20
Читайте также:
Поделились
Комментарии
10 дебютных побед 2021 года: от Окона до чернокожего в NASCAR
Предыдущая новость

10 дебютных побед 2021 года: от Окона до чернокожего в NASCAR
Загрузить комментарии
Штефан Брадль Больше от
Штефан Брадль
Брадль заменит Маркеса на этапах MotoGP в Катаре Гран При Катара
MotoGP

Брадль заменит Маркеса на этапах MotoGP в Катаре

Гонщик Honda проговорился: Маркес не вернется в MotoGP в 2020 году
MotoGP

Гонщик Honda проговорился: Маркес не вернется в MotoGP в 2020 году

Маркес пропустит Гран При Чехии. Honda нашла ему замену Гран При Чехии
MotoGP

Маркес пропустит Гран При Чехии. Honda нашла ему замену

Yamaha Factory Racing Больше от
Yamaha Factory Racing
Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд Гран При Мизано
MotoGP

Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд

Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha
MotoGP

Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha

За Yamaha в MotoGP поедет Диксон. Не тот, который из IndyCar Гран При Великобритании
MotoGP

За Yamaha в MotoGP поедет Диксон. Не тот, который из IndyCar

Самое важное:

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
MotoGP MotoGP

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

10 дебютных побед 2021 года: от Окона до чернокожего в NASCAR
Формула 1 Формула 1

10 дебютных побед 2021 года: от Окона до чернокожего в NASCAR

Куартараро рассказал, что мешает Yamaha быть лучшим байком
MotoGP MotoGP

Куартараро рассказал, что мешает Yamaha быть лучшим байком

KTM наняла нового руководителя в MotoGP – он работал с Ducati
MotoGP MotoGP

KTM наняла нового руководителя в MotoGP – он работал с Ducati

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.