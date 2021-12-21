Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
Автор: Лена Буффа
Гонщики Honda стали рекордсменами по падениям в 2021 году
За 18 Гран При, прошедших в 2021 году, пилоты Honda в сумме падали 75 раз. За команды производителя ехали пять гонщиков – дополнительно выступал Штефан Брадль, когда заменял травмированного Марка Маркеса. И среди них чаще всего именно Маркес оказывался за земле – 22 раза, хоть он и пропустил четыре этапа. Его напарник Пол Эспаргаро упал 20 раз: это в два раза больше, чем в прошлом сезоне.
Если считать два инцидента Брадля, то самое большое число аварий (44) пришлось на коллектив Repsol Honda. Еще 19 раз упал Алекс Маркес и 12 – Такааки Накагами. Вторыми же среди производителей стали в Ducati.
|Honda
|Ducati
|KTM
|Aprilia
|Yamaha
|Suzuki
|М. Маркес 22
|Э. Бастьянини 15
|И. Лекуона 26
|А. Эспаргаро 18
|В. Росси 9
|А. Ринс 12
|П. Эспаргаро 20
|Х. Мартин 14
|М. Оливейра 12
|Л. Савадори 10
|Ф. Куартараро 7
|Х. Мир 8
|А. Маркес 19
|Дж. Миллер 12
|Д. Петруччи 10
|М. Виньялес 0
|М. Виньялес 4
|С. Гуинтоли 0
|Т. Накагами 12
|Ж. Зарко 10
|Б. Биндер 9
|Ф. Морбиделли 2
|Ш. Брадль 2
|Л. Марини 9
|Д. Педроса 1
|Дж. Диксон 2
|Ф. Баньяя 7
|Г. Герлофф 1
|М. Пирро 3
|К. Крачлоу 0
|Т. Рабат
|А. Довициозо 0
|Всего: 75
|Всего: 72
|Всего: 58
|Всего: 28
|Всего: 25
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Всего: 20
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Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
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