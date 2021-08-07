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MotoGP Новость

KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP

В составе Tech3 за австрийскую марку будет выступать Рауль Фернандес, который стал одним из главных открытий этого года в Moto2

KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP

Фернандес только в этом сезоне дебютировал в Moto2, но уже одержал три победы, и сейчас занимает второе место в общем зачете категории.

20-летний испанец произвел настолько позитивное впечатление, что за него развернулась настоящая борьба между Yamaha и KTM. Сейчас у гонщика есть контракт с австрийским производителем, но соперники всерьез рассматривали возможность выплаты компенсации в полмиллиона долларов, чтобы заполучить Рауля.

Однако в субботу по ходу Гран При Штирии KTM официально анонсировала, что Фернандес останется ее гонщиком и в 2022-и будем выступать в премьер-классе в составе сателлита Tech 3. По информации Motorsport.com, срок нового контракта составляет два года.

Ранее подобное повышение после единственного сезона в Moto2 получали Хоан Мир и Маверик Виньялес. 

Напарником Рауля в новом сезоне останется его нынешний партнер по команде в Moto2, лидер этого класса Реми Гарднер, которому Фернандес сейчас проигрывает в споре за титул 31 очко.

За главную команду KTM продолжат выступать Брэд Биндер и Мигель Оливейра. 

Сделанное объявление означает, что выступающим сейчас за Tech 3 Икеру Лекуоне и Данило Петруччи придется искать другое продолжение карьеры. Первый уже сказал, что в случае потери места в MotoGP не намерен возвращаться в Moto2, а второй вообще нацелился переключиться на внедорожные марафоны.

В пелотоне MotoGP будущего года тем временем остаются свободными всего несколько вакансий. С учетом почти неизбежного перехода Маверика Виньялеса в Aprilia это место напарника Марко Бедзекки в SRT и один из байков в VR46.

В этот уик-энд участники MotoGP проводят Гран При Штирии. Следить в режиме прямого эфира за ходом квалификаций и гонок во всех классах чемпионата вы можете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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