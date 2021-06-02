KTM заключила контракт с сыном чемпиона MotoGP
Реми Гарднер с сезона-2022 будет выступать на австрийском байке за команду Tech 3
Сын Уэйна Гарднера, чемпиона 500-кубового зачета в сезоне-1987, на протяжении семи последних лет выступал в Moto2. Долгое время он не входил в число лидеров этого класса, однако по итогам минувшего года стал шестым.
В 2021-м Реми сделал еще шаг вперед: он возглавляет общий зачет Moto2 по итогам шести Гран При, а в минувший уик-энд в Муджелло 23-летний австралиец одержал свою первую победу в карьере.
В среду KTM объявила, что со следующего сезона гонщик будет выступать за ее сателлита Tech 3 в премьер классе.
«Я очень благодарен KTM за веру в меня, – цитирует Гарднера-младшего пресс-служба. – Прямо сейчас я сконцентрирован на сильном завершении чемпионата 2021 года, но мне уже не терпится опробовать новый байк».
Ранее австрийская компания объявила о продлении контракта со своим нынешним гонщиком Брэдом Биндером – как и Гарднер, он является воспитанником ее гоночной академии.
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Из сделанного объявления следует, что либо для Икера Лекуоны, либо для Данило Петруччи у KTM не найдется места в пелотоне-22. Первый из них пока занимает в таблице 20-ю строчку с 13 очками, второй идет 14-м, имея в активе 23 зачетных балла.
Сезон MotoGP продолжится в первый уик-энд июня в Барселоне. За квалификациями и гонками всех классов вы сможете следить в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP , Moto2
|Пилоты
|Реми Гарднер
|Команды
|Tech 3
|Автор
|Гайдн Кобб