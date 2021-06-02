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Предыдущая / Пилот чемпионской команды MotoGP упал в четырех гонках подряд – и не знает, в чем дело
MotoGP Новость

KTM заключила контракт с сыном чемпиона MotoGP

Автор:
, редактор Autosport.com

Реми Гарднер с сезона-2022 будет выступать на австрийском байке за команду Tech 3

KTM заключила контракт с сыном чемпиона MotoGP

Сын Уэйна Гарднера, чемпиона 500-кубового зачета в сезоне-1987, на протяжении семи последних лет выступал в Moto2. Долгое время он не входил в число лидеров этого класса, однако по итогам минувшего года стал шестым.

В 2021-м Реми сделал еще шаг вперед: он возглавляет общий зачет Moto2 по итогам шести Гран При, а в минувший уик-энд в Муджелло 23-летний австралиец одержал свою первую победу в карьере.

В среду KTM объявила, что со следующего сезона гонщик будет выступать за ее сателлита Tech 3 в премьер классе.

«Я очень благодарен KTM за веру в меня, – цитирует Гарднера-младшего пресс-служба. – Прямо сейчас я сконцентрирован на сильном  завершении чемпионата 2021 года, но мне уже не терпится опробовать новый байк».

Ранее австрийская компания объявила о продлении контракта со своим нынешним гонщиком Брэдом Биндером – как и Гарднер, он является воспитанником ее гоночной академии. 

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Из сделанного объявления следует, что либо для Икера Лекуоны, либо для Данило Петруччи у KTM не найдется места в пелотоне-22. Первый из них пока занимает в таблице 20-ю строчку с 13 очками, второй идет 14-м, имея в активе 23 зачетных балла.

Сезон MotoGP продолжится в первый уик-энд июня в Барселоне. За квалификациями и гонками всех классов вы сможете следить в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Пилот чемпионской команды MotoGP упал в четырех гонках подряд – и не знает, в чем дело

Предыдущая новость

Пилот чемпионской команды MotoGP упал в четырех гонках подряд – и не знает, в чем дело
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Об этой статье

Серия MotoGP , Moto2
Пилоты Реми Гарднер
Команды Tech 3
Автор Гайдн Кобб

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