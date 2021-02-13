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KTM согласилась не использовать «супермотор» в 2021 году

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KTM согласилась не использовать «супермотор» в 2021 году
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Глава KTM Motorsport Пит Байрер подтвердил. что в новом сезоне MotoGP та не станет использовать двигатель, уже напугавший соперников

Из-за коронавирусной пандемии участники мотоциклетного чемпионата мира договорились остановить любые доработки техники в 2020 году, а к сезону-2021 улучшения были дозволены лишь тем маркам, которые имеют право на послабления из-за низких результатов – отсутствия побед и большого числа подиумов. 

Такой статус год назад имели лишь Aprilia и KTM, но в прошедшем сезоне гонщики последней выиграли три Гран При, что перевело австрийского производителя на общие условия наравне с другими лидерами.

Однако так как это случилось только сейчас, участники чемпионата согласились, что KTM все же вправе доработать мотор к сезону-2021. При этом звучали опасения, что это даст команде ощутимое преимущество. 

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На недавней презентации глава гоночных программ Пит Байрер (бывший мотокроссмен попал в аварию в 2003 году и с тех пор прикован к инвалидной коляске) заверил, что на RC16 не будет никаких коренных обновлений.

«Концепция мотоцикла осталась прежней, никакого радикально нового мотора, – рассказал он Motorsport.com. – Мы улучшили определенные детали, но это нельзя назвать совершенно новой моделью. 

Если бы мы читали [правила] между строк, то действительно могли бы подготовить совершенно новый байк. Но на это в первую очередь требуются ресурсы, а мы уже пообещали коллегам [по MotoGP], когда совместно вырабатывали формат, что не станем расходовать слишком много материалов. Так мы и поступили.  

У нас не было планов строить совершенно новую машину и использовать ситуацию, чтобы получить преимущество».

Он добавил: «Мы провели определенные разработки и внесли улучшения в двигатель. Но ничего глобального».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Red Bull KTM Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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