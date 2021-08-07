KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком

В субботу на Гран При Штирии KTM официально подтвердила переход испанца Рауля Фернандеса в премьер-категорию и его выступления в 2022 году за сателлита Tech 3.

Однако босс этой команды Эрв Поншараль и выступающий сейчас в ее составе Икер Лекуона назвали действия KTM неправильными.

Для анонса был выбран момент по ходу финальной тренировки незадолго до старта квалификации. Есть основания полагать, что австрийцы решили поспешить, так как в ближайшее время можно ждать новостей о других контрактах.

Так как другой гонщиками Tech 3 был известен уже давно – это нынешний соперник Фернандеса по Moto2 Реми Гарднер, – сделанное объявление автоматически означало прекращение сотрудничества KTM с Данило Петруччи и Икером Лекуоной, которые выступают за Tech 3 сейчас.

Лекуону это настолько выбило из колеи, что он стал в квалификации только 19-м, а затем отложил свою медиа-сессию.

«Честно говоря, я не считаю правильным то, как был сделан анонс, – сказал он. – Мне пришлось перенести общение с журналистами, так как я хотел встретиться [с руководством] и обсудить ситуацию.

Мне кажется, что стоило сказать нам с Данило перед стартом уик-энда о подобных планах. Понятно, что у них свои причины, так что я ничего не стану им говорить».

Эрв Поншараль, руководитель KTM Tech 3 Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В интервью пресс-службе MotoGP в схожем ключе высказался и Поншараль.

«Вы знаете, я никогда не скрываю свои чувства и мысли, – отметил французский босс. – У меня нет какого-то фильтра между сердцем и словами. И если вы можете себе это представить, середина тренировки – это очень странный момент для объявления такой важной и хорошей новости.

Мы здесь уже две недели. В первой половине сезона было не до того, но на этой неделе мы решили собраться с гонщиками и рассказать им о ситуации с 2022 годом, выбрав для этого воскресенье.

Понятно, что у нескольких команд еще есть вакансии, некоторые договоренности были достигнуты совсем недавно, потому все спешат, спешат, спешат…

Но это не идеальная ситуация. Мне неприятно, что вышло так. Я бы выбрал какой-то другой момент по ходу уик-энда».

В воскресенье в Шпильберге пройдут гонка во всех классах MotoGP. Увидеть их в прямом эфире можно будет на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».