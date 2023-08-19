KTM продлила контракт с гонщиком MotoGP Биндером до 2026 года
Южноафриканец останется в своей нынешней команде на три следующих сезона
Брэд Биндер защищает цвета KTM с 2015 года, когда еще выступал в Moto3. На следующий сезон он стал чемпионом в этой категории, в 2019-м финишировал вторым в Moto2, а еще годом позже дебютировал в премьер-классе.
Уже третий Гран При принес гонщику сенсационную победу, еще раз он стал сильнейшим на домашней для производителя трассе в Шпильберге в 2021-м. Нынешний контракт Брэда был рассчитан до конца 2024 года, но в субботу стало известно, что KTM продлила его еще на два сезона.
Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Стоит добавить, что сейчас KTM предстоит решать непростую задачу – у марки заключены соглашения уже с пятью разными гонщиками на сезон-2024, но в ее распоряжении есть всего четыре мотоцикла.
Биндер и его нынешний напарник Джек Миллер останутся в главной команде, а Аугусто Фернандес с Полом Эспаргаро настаивают, что сохранят места в Tech3. При этом ранее KTM анонсировала контракт с 19-летним Педро Акостой из Moto2.
В такой ситуации компания рассматривает вопрос расширения программы и уже провела переговоры с Gresini и LCR, не хотят ли те стать ее сателлитами.
Однако LCR планирует оставаться в лагере Honda, а Gresini недавно договорилась о двухлетнем сотрудничестве с Ducati.
Попытка KTM выставить новую команду, заняв место ушедшей Suzuki, натолкнулось на противодействие промоутеров чемпионата из Dorna Sports, которые берегут свободное место для потенциального нового производителя.
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Стартовая решетка Гран При Великобритании MotoGP Стартовая решетка Гран При Великобритании MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Великобритании MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Великобритании MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Великобритании MotoGP
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Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
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