KTM продлила контракт с гонщиком MotoGP Биндером до 2026 года

Брэд Биндер защищает цвета KTM с 2015 года, когда еще выступал в Moto3. На следующий сезон он стал чемпионом в этой категории, в 2019-м финишировал вторым в Moto2, а еще годом позже дебютировал в премьер-классе.

Уже третий Гран При принес гонщику сенсационную победу, еще раз он стал сильнейшим на домашней для производителя трассе в Шпильберге в 2021-м. Нынешний контракт Брэда был рассчитан до конца 2024 года, но в субботу стало известно, что KTM продлила его еще на два сезона.

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Стоит добавить, что сейчас KTM предстоит решать непростую задачу – у марки заключены соглашения уже с пятью разными гонщиками на сезон-2024, но в ее распоряжении есть всего четыре мотоцикла.

Биндер и его нынешний напарник Джек Миллер останутся в главной команде, а Аугусто Фернандес с Полом Эспаргаро настаивают, что сохранят места в Tech3. При этом ранее KTM анонсировала контракт с 19-летним Педро Акостой из Moto2.

В такой ситуации компания рассматривает вопрос расширения программы и уже провела переговоры с Gresini и LCR, не хотят ли те стать ее сателлитами.

Однако LCR планирует оставаться в лагере Honda, а Gresini недавно договорилась о двухлетнем сотрудничестве с Ducati.

Попытка KTM выставить новую команду, заняв место ушедшей Suzuki, натолкнулось на противодействие промоутеров чемпионата из Dorna Sports, которые берегут свободное место для потенциального нового производителя.