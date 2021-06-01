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MotoGP Новость

КТМ продлила контракт с автором своей первой победы в MotoGP

Автор:
, Главный редактор

Брэд Биндер будет представлять австрийскую марку на трассах чемпионата еще несколько лет

КТМ продлила контракт с автором своей первой победы в MotoGP

Заводская команда КТМ продлила контракт с южноафриканским пилотом Брэдом Биндером. Гонщик, которому в этом году исполнится 26 лет, будет выступать за коллектив еще три с половиной сезона – до конца 2024 года.

Биндер выступает на мотоциклах КТМ седьмой сезон – в частности, австрийская техника помогла пилоту стать чемпионом Moto3 и бронзовым призером Moto2. В прошлом году в составе заводской команды Брэд дебютировал в MotoGP – и с третьей попытки выиграл гонку. Тот триумф в Гран При Чехии стал первой победой КТМ с момента прихода в высшую лигу чемпионата мира. После этого, впрочем, Биндер ни разу не смог подняться на подиум и закончил сезон на 11-й позиции.

В шести гонках этого года лучшими результатами южноафриканца стали два 5-х места на Гран При Португалии и Италии. Благодаря этому Биндер занимает в общем зачете 8-е место и является лучшим из пилотов, выступающих на КТМ.

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Как скажется новый контракт на скорости пилота – покажут трансляции этапов чемпионата мира на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайший раунд сражения лучших мотогонщиков мира пройдет в Барселоне уже в эти выходные.

Пока Биндер – единственный пилот, о выступлениях которого в следующем году на технике КТМ можно говорить с абсолютной уверенностью. Впрочем, ожидается, что напарник второй гонщик заводской команды, Мигель Оливейра, тоже сохранит свое место. А вот состав команды-сателлита Tech 3, похоже, будет радикально изменен. Главными кандидатами на места во французском коллективе считаются выступающие сейчас в Moto2 Реми Гарднер и Рауль Фернандес.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Брэд Биндер
Команды Red Bull KTM Factory Racing
Автор Кирилл Качнов

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