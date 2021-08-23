КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота

Подписывая в начале этого года контракт с Данило Петруччи, марка КТМ недооценила сложности, с которыми пилот может столкнуться из-за своих не слишком привычных для MotoGP роста и веса. Об этом Motorsport.com расcказал Вольфганг Фельбер, отвечающий за разработку шасси гоночных мотоциклов австрийской марки.

После ухода из заводской команды Ducati в конце прошлого года Петруччи подписал контракт с КТМ на выступления в составе Tech 3 – команды-сателлита австрийского бренда. Результаты опытного гонщика (который проводит в высшей лиге чемпионата уже 10-й сезон) оказались не особо впечатляющими. Сейчас Петруччи, не финишишировавший по ходу сезона выше 9-го места, находится в турнирной таблице на 18-й позиции – в то время как оба пилота заводской команды располагаются в первой десятке (технику при этом два коллектива КТМ используют одинаковую).

Петруччи известен как непривычно высокий (1 м 81 см) и тяжелый (80 кг) гонщик по стандартам MotoGP. К примеру, он на 11 см выше и на целых 16-17 кг тяжелее пилотов заводского коллектива. По словам Фельбера, именно это стало главной причиной не слишком успешных выступлений итальянца.

«При создании мотоцикла базовая геометрия и эргномика просчитываются, исходя из средних параметров пилотов, – рассказал инженер. – В нашем случае у трех гонщиков весьма близкие параметры, а Данило является исключением. И найти какое-то эффективное решение оказалось очень трудно.

По ходу сезона мы доработали ряд деталей – изготовили новые варианты специально под Данило. Но этого мало. А создать для него отдельный мотоцикл мы не можем. Среди прочего это не позволяют правила. Стоит признать, что мы недооценили, насколько важным фактором будет эта разница в росте и весе».

Мотоцикл Ducati, на котором Петруччи выступал до этого, по своим размерам превосходил КТМ. Благодаря этому итальянец смог одержать две победы в гонках и закончить сезон 2019 года на 6-м месте в общем зачете. Однако во время выступлений за австрийскую марку достаточно быстро стало ясно, что проблему не решить быстро – а попытка решить ее радикально потребует от КТМ слишком больших расходов и сделает мотоцикл менее удобным для трех других пилотов. В результате австрийская марка приняла решение не продлевать контракт с итальянцем – и в следующем году за Tech 3 выступят Реми Гарднер и Рауль Фернандес, занимающие сейчас две первых строчки в турнирной таблице чемпионата Moto2.

Сможет ли Петруччи до конца сезона сотворить чудо за рулем не слишком подходящего ему мотоцикла, покажу прямые трансляции квалификаций и гонок чемпионата на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайший этап MotoGP пройдет в эти выходные в Сильверстоуне.