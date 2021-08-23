Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha
MotoGP Новость

КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота

Автор:
, главный редактор

Мотоцикл австрийской марки не получится сделать удобным для Данило Петруччи, не пожертвовав комфортом трех других пилотов

КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота

Подписывая в начале этого года контракт с Данило Петруччи, марка КТМ недооценила сложности, с которыми пилот может столкнуться из-за своих не слишком привычных для MotoGP роста и веса. Об этом Motorsport.com расcказал Вольфганг Фельбер, отвечающий за разработку шасси гоночных мотоциклов австрийской марки.

После ухода из заводской команды Ducati в конце прошлого года Петруччи подписал контракт с КТМ на выступления в составе Tech 3 – команды-сателлита австрийского бренда. Результаты опытного гонщика (который проводит в высшей лиге чемпионата уже 10-й сезон) оказались не особо впечатляющими. Сейчас Петруччи, не финишишировавший по ходу сезона выше 9-го места, находится в турнирной таблице на 18-й позиции – в то время как оба пилота заводской команды располагаются в первой десятке (технику при этом два коллектива КТМ используют одинаковую).

Петруччи известен как непривычно высокий (1 м 81 см) и тяжелый (80 кг) гонщик по стандартам MotoGP. К примеру, он на 11 см выше и на целых 16-17 кг тяжелее пилотов заводского коллектива. По словам Фельбера, именно это стало главной причиной не слишком успешных выступлений итальянца.

«При создании мотоцикла базовая геометрия и эргномика просчитываются, исходя из средних параметров пилотов, – рассказал инженер. – В нашем случае у трех гонщиков весьма близкие параметры, а Данило является исключением. И найти какое-то эффективное решение оказалось очень трудно.

По ходу сезона мы доработали ряд деталей – изготовили новые варианты специально под Данило. Но этого мало. А создать для него отдельный мотоцикл мы не можем. Среди прочего это не позволяют правила. Стоит признать, что мы недооценили, насколько важным фактором будет эта разница в росте и весе».

Мотоцикл Ducati, на котором Петруччи выступал до этого, по своим размерам превосходил КТМ. Благодаря этому итальянец смог одержать две победы в гонках и закончить сезон 2019 года на 6-м месте в общем зачете. Однако во время выступлений за австрийскую марку достаточно быстро стало ясно, что проблему не решить быстро – а попытка решить ее радикально потребует от КТМ слишком больших расходов и сделает мотоцикл менее удобным для трех других пилотов. В результате австрийская марка приняла решение не продлевать контракт с итальянцем – и в следующем году за Tech 3 выступят Реми Гарднер и Рауль Фернандес, занимающие сейчас две первых строчки в турнирной таблице чемпионата Moto2.

Читайте также:

Сможет ли Петруччи до конца сезона сотворить чудо за рулем не слишком подходящего ему мотоцикла, покажу прямые трансляции квалификаций и гонок чемпионата на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайший этап MotoGP пройдет в эти выходные в Сильверстоуне.

Поделились
Комментарии
Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha

Предыдущая новость

Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

1 дн
2
Формула 1

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом

3 ч
3
Формула 1

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin

2 ч
4
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

2 дн
5
24 часа Ле-Мана

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

4 ч
Самое важное:
КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота
MotoGP

КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота

3 ч
Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha
MotoGP

Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha

21 авг. 2021 г.
Aprilia хочет выставить Виньялеса на гонки уже в этом году
MotoGP

Aprilia хочет выставить Виньялеса на гонки уже в этом году

21 авг. 2021 г.
За Yamaha в MotoGP поедет Диксон. Не тот, который из IndyCar
MotoGP

За Yamaha в MotoGP поедет Диксон. Не тот, который из IndyCar

20 авг. 2021 г.
Yamaha уволила Виньялеса, не дожидаясь конца сезона
MotoGP

Yamaha уволила Виньялеса, не дожидаясь конца сезона

20 авг. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Ferrari ударила Corvette перед стартом «Ле-Мана». Пилот не видел, куда едет 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Ferrari ударила Corvette перед стартом «Ле-Мана». Пилот не видел, куда едет

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin
Формула 1

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом Гран При Бельгии
Формула 1

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом

Данило Петруччи Больше от
Данило Петруччи
Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло Гран При Италии
MotoGP

Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло

Экс-пилот Ducati оказался «великоват» для КТМ
MotoGP

Экс-пилот Ducati оказался «великоват» для КТМ

Петруччи: Рад, что Ducati уволила меня в начале года
MotoGP

Петруччи: Рад, что Ducati уволила меня в начале года

Tech 3 Больше от
Tech 3
КТМ использует в MotoGP мото-аналог выдувного диффузора Гран При Австрии
MotoGP

КТМ использует в MotoGP мото-аналог выдувного диффузора

KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком Гран При Штирии
MotoGP

KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком

KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP
MotoGP

KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP

Самое читаемое Сегодня

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo собралась пригласить топ-пилота Ф1

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом
Формула 1 Формула 1

Боттас «рад, как развивается ситуация» с его контрактом

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1 Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Экипаж Кубицы упустил победу в «Ле-Мане» на последнем круге. Как так?

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1 Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Ferrari ударила Corvette перед стартом «Ле-Мана». Пилот не видел, куда едет
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Ferrari ударила Corvette перед стартом «Ле-Мана». Пилот не видел, куда едет

Самое важное:

КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота
MotoGP MotoGP

КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота

Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha
MotoGP MotoGP

Довициозо обсуждает возвращение в MotoGP на Yamaha

Aprilia хочет выставить Виньялеса на гонки уже в этом году
MotoGP MotoGP

Aprilia хочет выставить Виньялеса на гонки уже в этом году

За Yamaha в MotoGP поедет Диксон. Не тот, который из IndyCar
MotoGP MotoGP

За Yamaha в MotoGP поедет Диксон. Не тот, который из IndyCar

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.