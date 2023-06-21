KTM пригласила 19-летнего гонщика в MotoGP

Акоста выступал за KTM три последних сезона – он выиграл титул в Moto3 и входит в число лидеров Moto2. В нынешнем сезоне 19-летний гонщик занимает в этой категории второе место, одержав четыре победы в семи гонках.

Контракт Педро составлен таким образом, что на 2024 год австрийская компания должна или перевести его в главный зачет MotoGP, или отказаться от сотрудничества с ним. Но менеджер спортсмена Альберт Валера заверил Motorsport.com, что второй сценарий исключен.

После недавних побед Акосты в Муджелло и на «Заксенринге» по поводу испанца было принято окончательное решение – чемпионат-2024 он приведет в премьер-классе.

При этом маловероятно, что для юного новичка KTM станет освобождать место в главной команде, за которую в 2023-м успешно выступают Джек Миллер и Брэд Биндер. Куда более вероятен вариант со стартами за сателлит GasGas Tech3 – один из его гонщиков, Пол Эспаргаро, проходит сейчас сложную реабилитацию после тяжелых травм, полученных в Португалии, а контракт его напарника Аугусто Фернандеса заканчивается в конце 2023-го.

Поговаривают, что также возможен вариант появлением еще одного сателлита KTM и расширением программы марки до шести мотоциклов.