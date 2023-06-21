KTM пригласила 19-летнего гонщика в MotoGP
Испанец Педро Акоста проведет сезон-2024 в премьер-классе, однако пока неясно, за какую именно команду
Акоста выступал за KTM три последних сезона – он выиграл титул в Moto3 и входит в число лидеров Moto2. В нынешнем сезоне 19-летний гонщик занимает в этой категории второе место, одержав четыре победы в семи гонках.
Контракт Педро составлен таким образом, что на 2024 год австрийская компания должна или перевести его в главный зачет MotoGP, или отказаться от сотрудничества с ним. Но менеджер спортсмена Альберт Валера заверил Motorsport.com, что второй сценарий исключен.
После недавних побед Акосты в Муджелло и на «Заксенринге» по поводу испанца было принято окончательное решение – чемпионат-2024 он приведет в премьер-классе.
При этом маловероятно, что для юного новичка KTM станет освобождать место в главной команде, за которую в 2023-м успешно выступают Джек Миллер и Брэд Биндер. Куда более вероятен вариант со стартами за сателлит GasGas Tech3 – один из его гонщиков, Пол Эспаргаро, проходит сейчас сложную реабилитацию после тяжелых травм, полученных в Португалии, а контракт его напарника Аугусто Фернандеса заканчивается в конце 2023-го.
Поговаривают, что также возможен вариант появлением еще одного сателлита KTM и расширением программы марки до шести мотоциклов.
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии
Стартовая решетка Гран При Германии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Германии MotoGP Стартовая решетка Гран При Германии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Германии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Германии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Германии MotoGP
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