KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

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Австрийская компания дебютировала в чемпионате MotoGP в 2017-м, а в сезоне-2020 открыла счет победам в премьер классе. Минувший год KTM завершила четвертой в зачете производителей – но на прошедшей в четверг церемонии ее представители не стали скрывать, что сейчас амбиции уже намного выше.

Южноафриканский гонщик Брэд Биндер сохранил на 2023 год место в главной заводской команде, а его напарником вместо Мигеля Оливейры стал перешедший из Ducati победитель четырех Гран При Джек Миллер. Прежде австралиец не выступал за KTM в премьер-классе, но защищал цвета этой марки в 2014 году в Moto3.

Перед сезоном-2019 команда уже вела переговоры с Миллером, когда потребовалось заменить ушедшего Жоана Зарко, но тогда Джек предпочел остаться в Ducati.

«Теперь воссоединение с семьей KTM ощущается по-настоящему, – сказал он. – Я уже давно думал об этом моменте – и сейчас, увидев наши цвета на 2023 год и свой новый комбинезон, я понял, что приготовления к сезону вышли на финишную прямую.

Очень приятно вернуться в KTM и увидеть столько знакомых лиц. Это особенные эмоции, которые сохранятся до старта предсезонных тестов в Малайзии»

Мотоциклы Брэда Биндера и Джека Миллера, Red Bull KTM Factory Racing Фото: KTM Images

«Зимняя пауза как-то затянулась, так что мне особенно не терпится вновь выехать на трассу, – добавил Биндер. – Предстоящий чемпионат станет для меня четвертым в этом классе, и я чувствую, что это будет наш лучший шанс достичь чего-то серьезного.

Мы в полной готовности, так что надо ехать на "Сепанг" и смотреть, что нам принесут первые дни [тестов]».

Брэд завершил прошедший сезон MotoGP на шестом месте и стал сильнейшим представителем KTM. Он зарекомендовал себя стабильностью по воскресеньям, регулярно зарабатывая очки.

Брэд Биндер и Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: KTM Images

Ливрея мотоцикла чуть изменилась по сравнению с прошлым годом, но сохранила фирменный оранжевый цвет KTM в сочетании с темно-синим и желтым спонсора Red Bull.

Сотрудничество с «Красным быком» позволило команде наладить технические связи с одноименно командой Ф1 и с 2022 года начать использовать аэродинамическую трубу в Милтон-Кинсе для повышения эффективности своего мотоцикла RC16.

Как и в прошлом сезоне, у KTM будет команда-сателлит, однако вместо Tech3 она теперь станет называться GasGas, так как этот бренд тоже принадлежит австрийской компании. Ее гонщиками будут вернувшийся из Honda Пол Эспаргаро и чемпион Moto2 Аугусто Ферандес.