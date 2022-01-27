KTM показала ливреи заводской команды и Tech3 для MotoGP

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Для KTM предстоящий сезон MotoGP станет шестым в истории после дебюта в 2017-м. Три последних года компания выставляет в премьер-классе в общей сложности четыре байка – по два в составе заводского коллектива и Tech3 Эрва Поншараля.

2021 год оказался для KTM непростым, однако марка одержала две победы: Мигель Оливейра стал сильнейшим в Барселоне, а Брэд Биндер выиграл захватывающий Гран При Австрии, рискнув остаться на сликах под начавшимся незадолго до финиша дождем.

Однако по итогам всех 18 этапов KTM заработала всего на пять очков больше, чем в минувшем сезоне за 14 Гран При, когда гонщики на австрийской технике выиграли три раза. В зачете марок KTM финишировала лишь пятой, проиграв 152 очка чемпионам из Ducati.

В четверг KTM показала цвета своих мотоциклов для нового сезона, которые оказались очень похожими на прошлогодние.

Ливрея мотоциклов Red Bull KTM Factory Racing и KTM Tech3 для 2022 года Фото: KTM Images

Биндер и Оливейра остались в заводском коллективе, а за Tech3 в новом сезоне предстоит выступать двух новичкам, Реми Гарднеру и Раулю Фернандесу – по итогам 2021-го они заняли две верхние строчки в итоговом протоколе Moto2.

Также зимой произошли перестановке в структуре руководства. Бывший босс Pramac Франческо Гуидотти заменил Майка Ляйтнера на посту тим-менеджера.

«Для нашей группы сезон 2021 года стал самым успешным в истории, – цитирует пресс-служба гоночного босса KTM Пита Байрера. – Просто потрясающе, чего мы добились: стали чемпионами в Moto2 и Moto3, а в MotoGP финишировали шестыми.

Это невероятно мотивирует на будущее.

Теперь наша цель – выступать стабильно по ходу всех уик-эндов, финишировать в пятерке и сражаться за место в тройке по итогам года. Я знаю, что это очень серьезная задача, так как другие производители тоже нацеливаются на хорошие результаты, но мы сейчас очень сильны. У нас есть команда, база, мотоцикл и гонщики».

Недавно Гарднер упал на тренировке и сломал запястье, но должен вернуться в строй к старту тестов. Новичкам в MotoGP позволяют больше ездить перед стартом чемпионата, отдельная сессия для дебютантов пройдет на «Сепанге» с 31 января по 2 февраля.

Полноценная предсезонная программа стартует 5-6 февраля там же, в Малайзии, а 11-13 февраля продолжится на новой индонезийской трассе «Мандалика». Первый Гран При 2022 года пройдет в Катаре в конце марта.