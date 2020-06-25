О том, что потерявший место в Ducati Данило Петруччи договорился о переходе с будущего года в KTM, мы уже писали.

Однако, вопреки ожиданиям, гонщик хоть и получил статус заводского, но выступать будет в составе сателлита Tech 3. В основной коллектив австрийцы решили перевести Мигеля Оливейру.

Таким образом, португалец будет в 2021 году выступать вместе с Брэдом Биндером, а Петруччи – с Икером Лекуоной.

«Я испытывал удовольствие, распределяя нашу программу в MotoGP между четырьмя столь голодными до успехов гонщиками, – приводит пресс-служба KTM слова главы компании Пита Бирера. – У Брэда с Мигелем уже сложились продуктивные рабочие отношения, оба показали талант и стремление побеждать. Мы считаем, что у обоих есть необходимая нацеленность, чтобы вести наш проект вперед.

Это же относится и к Данило, которого мы рады приветствовать в семье. Он будет выступать за Red Bull KTM Tech3. Его опыт очень важен, но еще мы увидели в нем целеустремленность и верный подход к делу. Мы полагаем, он еще не показал в MotoGP всего, на что способен.

Мы всегда инвестировали в MotoGP с прицелом на топ-пилотов будущего, но наши парни могут стать звездами уже в 2021 году».

Обе команды получат одинаковую технику и будут содействовать друг другу в работе.

Ранее Motorsport.com стало известно, что нынешний лидер KTM Пол Эспаргаро с того же 2021 года перейдет в Honda. Лучшим результатом производителя в чемпионате мира пока является третье место на Гран При Валенсии в сезоне-2018.

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