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KTM отправила Петруччи в сателлит Tech 3, а Оливейру – в главную команду

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KTM отправила Петруччи в сателлит Tech 3, а Оливейру – в главную команду
Автор:
25 июн. 2020 г., 14:45

Австрийский производитель MotoGP официально объявил о контракте с Данило Петруччи с 2021 года, однако выступать тот будет за Tech 3

О том, что потерявший место в Ducati Данило Петруччи договорился о переходе с будущего года в KTM, мы уже писали.

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Однако, вопреки ожиданиям, гонщик хоть и получил статус заводского, но выступать будет в составе сателлита Tech 3. В основной коллектив австрийцы решили перевести Мигеля Оливейру.

Таким образом, португалец будет в 2021 году выступать вместе с Брэдом Биндером, а Петруччи – с Икером Лекуоной. 

«Я испытывал удовольствие, распределяя нашу программу в MotoGP между четырьмя столь голодными до успехов гонщиками, – приводит пресс-служба KTM слова главы компании Пита Бирера. – У Брэда с Мигелем уже сложились продуктивные рабочие отношения, оба показали талант и стремление побеждать. Мы считаем, что у обоих есть необходимая нацеленность, чтобы вести наш проект вперед.

Это же относится и к Данило, которого мы рады приветствовать в семье. Он будет выступать за Red Bull KTM Tech3. Его опыт очень важен, но еще мы увидели в нем целеустремленность и верный подход к делу. Мы полагаем, он еще не показал в MotoGP всего, на что способен. 

Мы всегда инвестировали в MotoGP с прицелом на топ-пилотов будущего, но наши парни могут стать звездами уже в 2021 году».

Обе команды получат одинаковую технику и будут содействовать друг другу в работе. 

Ранее Motorsport.com стало известно, что нынешний лидер KTM Пол Эспаргаро с того же 2021 года перейдет в Honda. Лучшим результатом производителя в чемпионате мира пока является третье место на Гран При Валенсии в сезоне-2018.  

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Данило Петруччи , Мигель Оливейра
Команды Tech 3 , Red Bull KTM Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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