КТМ опробовала девайс для приседания на старте

На пятничных тренировках мотоциклетного Гран При Франции, который сейчас проходит на трассе в Ле-Мане, байки заводской команды КТМ были укомплектованы т.н. хоул-шотом – устройством, которое в последние два года было одной из главных тем для обсуждения в паддоке чемпионата мира по мотогонкам.

Хоул-шот представляет собой механическую систему, которая позволяет на какое-то время уменьшить дорожный просвет автомобиля. Наибольший эффект это обеспечивает в момент старта – понижение центра тяжести дополнительно загружает заднее колесо и помогает ему лучше зацепиться за покрытие на первых метрах дистанции, не отрывая при этом от асфальта переднее колесо.

Первой такое решение использовала марка Ducati в 2018 году – в дальнейшем инженеры марки доработали систему и гонщики, выступающие на мотоциклах итальянского бренда, смогли использовать хоул-шот и по ходу круга. До последнего момента КТМ оставалась единственным производителем, который еще не создал свою версию устройства.

Впрочем, гонщики австрийской марки далеки от уверенности, что смогут использовать новое решение в гонке.

«Мы вместе с инженерами по-прежнему пытаемся разобраться в нюансах работы этой системы, – рассказал журналистам Мигель Оливейра, выступающий в составе команды-сателлита Tech3. – Не очень просто все отладить. Приседание на старте дает свой эффект – но одновременно важно к моменту торможения перед первым поворотом успеть вернуться к стандартному клиренсу.

Может быть, Ле-Ман больше подходит, чтобы в первый раз опробовать систему в боевом режиме. Первый поворот здесь быстрый, и торможение перед ним не слишком жесткое. Но даже здесь ситуация может оказаться опасной, если байк «присядет» на старте и не распрямится до первого поворота. Я не хочу сейчас сказать, что система плохо работает – просто ее надо настроить, чтобы быть в ней максимально уверенными, чтобы она работала без малейших помарок».

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Как проявят себя пилоты КТМ в Гран При Франции – покажут прямые трансляции на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации начнется в субботу в 14:20, трансляция гонки – в воскресенье в 13:25.