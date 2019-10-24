KTM объяснила отказ взять Оливейру в заводскую команду

В KTM решили отдать свободное место в заводском коллективе на 2020 год гонщику Moto2 Брэду Биндеру, хотя считалось, что главным претендентом является Мигель Оливейра из сателлита Tech3. Это очень расстроило Оливейру, который не ожидал такого решения от KTM.

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Комментируя ситуацию пресс-службе MotoGP, Лейтнер сказал: «Был очень непростой момент, когда Жоан [Зарко] решил разорвать контракт в середине сезона. И первым гонщиком, у которого мы спросили насчет замены Жоана, был Мигель.

У него был шанс приехать, поменять местами. Он предпочел остаться в своей команде [Tech 3], со своим руководителем гоночной бригады. Там он счастлив».

Босс Tech 3 Эрв Поншараль поддержал слова Лейтнера о том, что Оливейра сам отказался переходить в KTM, хотя ему предлагали такую возможность.

«Мне передали – хоть я и не был на той встрече, – что на базе в Мизано Майк Лейтнер и Питер Бирер [из менеджмента KTM], встретились с Мигелем Оливейрой и спросили его: "Если нам придется взять кого-то на замену Жоана Зарко, ты будешь готов приехать?" Они сообщили мне, что Мигель хотел бы остаться в Tech 3, если будет получать технику такого же уровня», – сказал Поншараль.

Босс Tech3 добавил: Это его личный выбор. KTM заявила, что в следующем году у всех будет одинаковая техника с равной поддержкой, одинаковые спецификации. В итоге, как мне кажется, всё в большей степени сводится к окружению гонщика, и Мигель хорошо чувствует себя в команде.

Он очень доверяет Гаю Кулону – своему главному инженеру. Как по мне, его решение было четким и ясным, но поверьте мне, Red Bull KTM на 200 процентов поддерживает Оливейру. Он им нравится, они ему доверяет. Он был с ними с Moto3, выступал в Moto2, и у них нет абсолютно никаких причин делать что-то, что повредило бы карьере Мигеля».

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