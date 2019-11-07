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MotoGP / Гран При Валенсии / Новость

KTM нашла замену травмированному Оливейре на финал MotoGP

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KTM нашла замену травмированному Оливейре на финал MotoGP
Автор:
, Ответственный редактор
7 нояб. 2019 г., 17:22

В Валенсии в премьер-классе чемпионата мира по мотогонкам дебютирует испанец Икер Лекуона, который ранее стартовал в Moto2.

После того, как Мигель Оливейра упал по ходу финальной тренировки Гран При Австралии, вынужден был сделать операцию на плече и выбыл из строя на несколько недель, команде Tech 3 потребовалась замена – которая и была найдена в лице 19-летнего Лекуоны.

Несколькими днями ранее было объявлено, что именно он займет последнее вакантное место в пелотоне 2020 года, став напарником Оливейры в клиентской команде KTM. Теперь у молодого спортсмена появилась возможность досрочно перейти в «старшую» категорию.  

В нынешнем сезоне Moto2 Лекуона редко вмешивался в борьбу лидеров: в квалификациях он всего дважды за год поднимался выше десятого места, а из гонок в его исполнении можно выделить лишь четвертое место в Аргентине и третье в Таиланде. По сумме очков перед финалом Икер занимает 11-е место.  

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Трансляцию гонок MotoGP вы можете смотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Финал сезона-2019 пройдет в Валенсии 15-17 ноября.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Пилоты Икер Лекуона
Команды Tech 3
Автор Александр Кабановский

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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