KTM нашла замену травмированному Оливейре на финал MotoGP
В Валенсии в премьер-классе чемпионата мира по мотогонкам дебютирует испанец Икер Лекуона, который ранее стартовал в Moto2.
После того, как Мигель Оливейра упал по ходу финальной тренировки Гран При Австралии, вынужден был сделать операцию на плече и выбыл из строя на несколько недель, команде Tech 3 потребовалась замена – которая и была найдена в лице 19-летнего Лекуоны.
Несколькими днями ранее было объявлено, что именно он займет последнее вакантное место в пелотоне 2020 года, став напарником Оливейры в клиентской команде KTM. Теперь у молодого спортсмена появилась возможность досрочно перейти в «старшую» категорию.
В нынешнем сезоне Moto2 Лекуона редко вмешивался в борьбу лидеров: в квалификациях он всего дважды за год поднимался выше десятого места, а из гонок в его исполнении можно выделить лишь четвертое место в Аргентине и третье в Таиланде. По сумме очков перед финалом Икер занимает 11-е место.
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Трансляцию гонок MotoGP вы можете смотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Финал сезона-2019 пройдет в Валенсии 15-17 ноября.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Валенсии
|Пилоты
|Икер Лекуона
|Команды
|Tech 3
|Автор
|Александр Кабановский
KTM нашла замену травмированному Оливейре на финал MotoGP
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