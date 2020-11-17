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MotoGP / Новость

KTM нашла замену подхватившему COVID гонщику

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KTM нашла замену подхватившему COVID гонщику
Автор:
, Репортер, Индия

Икер Лекуона не сможет выступить на финальном этапе MotoGP в Португалии. Его заменит Мика Каллио

Пелотон MotoGP продолжает нести потери: Марк Маркес выбыл из борьбы еще летом из-за травмы руки, Валентино Росси вынужден был пропустить несколько Гран При после положительного анализа на коронавирус, а в Валенсии не смог выступить и дебютант сезона Икер Лекуона. 

Испанец проводил чемпионат в составе Tech 3, его лучшими результатами стали два финиша на девятом месте. В преддверии Гран При Европы Икер попал на 10-дневный карантин, когда тесты его брата и личного помощника показали наличие коронавируса. 

Повторный тест в преддверии второй гонки в Валенсии выявил COVID-19 уже у самого Лекуоны, но сохранялся шанс, что он все же вернется на финал в Портимане, который состоится 20-22 ноября. 

Однако во вторник команда объявила, что в Португалии за нее выступит гонщик-испытатель KTM Мика Каллио, который работает над программой австрийского производителя с 2017 года. За это время он несколько раз выходил на старт, в том числе заменял покинувшего Tech 3 Жоана Зарко в шести финальных Гран При прошлого чемпионата. 

Лучшим результатом 38-летнего Каллио, вице-чемпиона Moto2 2014 года, в составе KTM является десятое место в гонке. 

Финал MotoGP пройдет в предстоящий уик-энд в Портимане. Следить за развитием событий можно будет в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Мика Каллио , Икер Лекуона
Команды Tech 3
Автор Рахит Тукрал

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