KTM нашла замену подхватившему COVID гонщику

Пелотон MotoGP продолжает нести потери: Марк Маркес выбыл из борьбы еще летом из-за травмы руки, Валентино Росси вынужден был пропустить несколько Гран При после положительного анализа на коронавирус, а в Валенсии не смог выступить и дебютант сезона Икер Лекуона.

Испанец проводил чемпионат в составе Tech 3, его лучшими результатами стали два финиша на девятом месте. В преддверии Гран При Европы Икер попал на 10-дневный карантин, когда тесты его брата и личного помощника показали наличие коронавируса.

Повторный тест в преддверии второй гонки в Валенсии выявил COVID-19 уже у самого Лекуоны, но сохранялся шанс, что он все же вернется на финал в Портимане, который состоится 20-22 ноября.

Однако во вторник команда объявила, что в Португалии за нее выступит гонщик-испытатель KTM Мика Каллио, который работает над программой австрийского производителя с 2017 года. За это время он несколько раз выходил на старт, в том числе заменял покинувшего Tech 3 Жоана Зарко в шести финальных Гран При прошлого чемпионата.

Лучшим результатом 38-летнего Каллио, вице-чемпиона Moto2 2014 года, в составе KTM является десятое место в гонке.

Финал MotoGP пройдет в предстоящий уик-энд в Портимане. Следить за развитием событий можно будет в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».