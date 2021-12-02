KTM наняла нового руководителя в MotoGP – он работал с Ducati

После прорыва в сезоне-2020 прогресс выступающей в MotoGP команды KTM застопорился. Сейчас коллектив ищет новые пути, чтобы сделать существенный шаг вперед и отгырать потерянное за год. И в «перезапуске» проекта KTM поможет новый руководитель Франческо Гуидотти.

Гуидотти провел девять сезонов в частной команде Pramac и тесно работал с Ducati, которая в этом сезоне успешным производителем в пелотоне чемпионата. Именно поэтому итальянцем вновь заинтересовались в KTM, где специалист уже работал с 2006 по 2009 годы.

Менеджер Alma Pramac Racing Франческо Гуидотти Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

«Майк Лейтнер был ключевой фигурой в нашей миссии по борьбе с лучшими в мире мотогонок, – сказал босс KTM Пит Бейрер. – Вместе мы создали команду MotoGP, которая достигла невероятных результатов на верхней ступени этого спорта.

Мы начали создавать наш RC16 и весь план с чистого листа. И под руководством Майка мы сформировали прекрасную команду. Сейчас, после семи лет вместе, мы решили перестроить структуру менеджмента. И я не могу выразить, как сильно мы хотим поблагодарить Майка за всю работу, которую он вложил в этот проект. Он очень сильно старался, чтобы продвинуть нас с конца пелотона в первые ряды, и его преданность делу сыграла большую роль в нашей истории успеха».

В 2021 году пилоты коллектива Брэд Биндер и Мигель Оливейра выиграли по одной гонке, в то время как у пилотов дочерней команды Tech3 лучшим результатом было только 5-е место.