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MotoGP / Гран При Австрии Новость

КТМ использует в MotoGP мото-аналог выдувного диффузора

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, главный редактор

На мотоциклах команды-сателлита австрийской марки можно разглядеть любопытный аэродинамический элемент

КТМ использует в MotoGP мото-аналог выдувного диффузора

Создатели мотоциклов для чемпионата MotoGP активно экспериментируют с аэродинамикой своих байков – при этом чаще всего речь идет о конфигурации дефлекторов, установленных на переднем обтекателе. Но по ходу Гран При Австрии, который в эти выходные проходит на трассе «Ред Булл Ринг», наблюдатели обратили внимание на заднюю часть мотоциклов КТМ – где обнаружили новую любопытную деталь.

Теперь элементом заднего обтекателя является расположенная непосредственно над выхлопной трубой аэродинамическая плоскость. Причем эксперты близки к уверенности, что этот элемент имеет двойное назначение.

 

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Во-первых, плоскость генерирует прижимную силу – что особенно сильно помогает пилоту на торможениях, когда заднее колесо мотоцикла разгружается и его поведение становится менее стабильным. Во-вторых, эксперты считают, что благодаря тщательно просчитанной конфигурации имеющегося в плоскости отверстия поток выхлопных газов помогает ускорять поток воздуха, обтекающий шлем и спину гонщика. Таким образом, новый элемент одновременно создает прижимную силу и уменьшает аэродинамическое сопротивление.

Соответственно, новое решение использует тот же механизм, что и выдувные диффузоры, которые были в моде в Формуле 1 около десяти лет назад и были запрещены перед началом сезона 2012 года.

 

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Неудивительно, что новинка появилась на мотоциклах именно по ходу Гран При Австрии. «Ред Булл Ринг» – скоростная трасса, где воздух вдобавок более разреженный чем обычно из-за достаточно большой (700 м) высоты над уровнем моря. В этих условиях любая новинка, которая делает аэродинамику мотоцикла более эффективной, будет влиять на время круга заметнее, чем на менее быстрой и находящейся ближе к уровню моря трассе.

Пока доработанный задний обтекатель можно увидеть только на мотоциклах Tech 3 – команды-сателлита КТМ.  Таким образом, можно предположить, что на Гран При Австрии производитель скорее испытывает решение в боевых условиях, чем полноценно его использует.

Поможет ли новинка Данило Петруччи и Икеру Лекуоне добиться успеха в сегодняшней гонке – покажет прямая трансляция на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая начнется в 14:25 по московскому времени.

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