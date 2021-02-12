KTM и Tech 3 показали ливреи своих байков MotoGP на 2021 год

Предстоящий сезон MotoGP станет для KTM пятым в премьер-классе – и уже третьим в качестве поставщика техники для команды Tech 3.

Прошедший чемпионат стал знаковым для марки: дебютант Брэд Биндер принес ей дебютную победу на Гран При Чехии, а Мигель Оливейра стал сильнейшим в Штриии и Португалии.

Это лишило KTM особого статуса, который дает многочисленные послабления отстающим командам, однако австрийцы все же смогут вступить в чемпионат 2021 года с совершенно новым мотором.

За главную команду производителя в предстоящем чемпионате выступят Биндер и Оливейра, а гонщиками сателлита Tech 3 станут Икер Лекуона и перешедший из Ducati Данило Петруччи.

«Пока вся наша история складывается подобно мечте, – цитирует пресс-служба руководителя компании KTM Пита Бирера. – Наш проект стартовал с мечтой о победах, потому невероятно приятно вспоминать о трех выигранных Гран При.

Но все же пока я не хочу называть нас претендентами на титул. Пусть этот прессинг ложится на других ребят. А мы просто невероятно рады, что наша мечта стала реальностью. Три победы уже в книгах истории, и мы будем рады добавить к ним новые».

Ливрея заводского байка осталась практически неизменной с прошлого года, а вот Tech 3 будет выступать в фирменных для бренда KTM оранжевых цветах, так как Red Bull с конца прошлого года перестала быть ее титульным спонсором.

О новой раскраске Бирер сказал: «Этот мотоцикл вызывает у меня улыбку. Это просто очевидная декларация того, что KTM теперь в MotoGP.

Мы довольны и горды видеть эти байки, мне не терпится посмотреть на них в гонках. Думаю, они будут очень здорово смотреться на первых позициях».