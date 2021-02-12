KTM и Tech 3 показали ливреи своих байков MotoGP на 2021 год

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
25 мар.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Дохи
02 апр.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
08 апр.
Отложен
R
MotoGP
Гран При Америк
15 апр.
Отложен
R
MotoGP
Гран При Португалии
16 апр.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Испании
29 апр.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
13 мая
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
27 мая
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
03 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
17 июн.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Голландский ТТ
24 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
08 июл.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
12 авг.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
09 сент.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
16 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
30 сент.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Таиланда
07 окт.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
21 окт.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
28 окт.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
11 нояб.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Презентация Red Bull KTM Factory Racing / Новость

KTM и Tech 3 показали ливреи своих байков MotoGP на 2021 год

Поделились
Комментарии
KTM и Tech 3 показали ливреи своих байков MotoGP на 2021 год
Автор:

Австрийский производитель и его сателлит провели совместную презентацию, на которой показали раскраску мотоциклов для нового сезона

Предстоящий сезон MotoGP станет для KTM пятым в премьер-классе – и уже третьим в качестве поставщика техники для команды Tech 3.

Прошедший чемпионат стал знаковым для марки: дебютант Брэд Биндер принес ей дебютную победу на Гран При Чехии, а Мигель Оливейра стал сильнейшим в Штриии и Португалии. 

Это лишило KTM особого статуса, который дает многочисленные послабления отстающим командам, однако австрийцы все же смогут вступить в чемпионат 2021 года с совершенно новым мотором. 

Читайте также:

За главную команду производителя в предстоящем чемпионате выступят Биндер и Оливейра, а гонщиками сателлита Tech 3 станут Икер Лекуона и перешедший из Ducati Данило Петруччи. 

«Пока вся наша история складывается подобно мечте, – цитирует пресс-служба руководителя компании KTM Пита Бирера. – Наш проект стартовал с мечтой о победах, потому невероятно приятно вспоминать о трех выигранных Гран При.

Но все же пока я не хочу называть нас претендентами на титул. Пусть этот прессинг ложится на других ребят. А мы просто невероятно рады, что наша мечта стала реальностью. Три победы уже в книгах истории, и мы будем рады добавить к ним новые».

Ливрея заводского байка осталась практически неизменной с прошлого года, а вот Tech 3 будет выступать в фирменных для бренда KTM оранжевых цветах, так как Red Bull с конца прошлого года перестала быть ее титульным спонсором. 

Читайте также:

О новой раскраске Бирер сказал: «Этот мотоцикл вызывает у меня улыбку. Это просто очевидная декларация того, что KTM теперь в MotoGP.

Мы довольны и горды видеть эти байки, мне не терпится посмотреть на них в гонках. Думаю, они будут очень здорово смотреться на первых позициях».

Читайте также:

Ducati показала новый мотоцикл для MotoGP. Lenovo повысили до титульного спонсора

Предыдущая новость

Ducati показала новый мотоцикл для MotoGP. Lenovo повысили до титульного спонсора

Следующая новость

Галерея: ливреи KTM и Tech3 в MotoGP

Галерея: ливреи KTM и Tech3 в MotoGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Презентация Red Bull KTM Factory Racing
Команды Tech 3 , Red Bull KTM Factory Racing
Автор Льюис Дункан

Самое читаемое

1
Формула 1

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина

10мин
2
Формула 1

Анализ: новый McLaren – тоже копия Mercedes?

20ч
3
Формула 1

Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти

4
Формула 1

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет стоить моторы

5
Формула 1

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов

Самое важное:
Галерея: ливреи KTM и Tech3 в MotoGP
MotoGP

Галерея: ливреи KTM и Tech3 в MotoGP

44мин
KTM и Tech 3 показали ливреи своих байков MotoGP на 2021 год
MotoGP

KTM и Tech 3 показали ливреи своих байков MotoGP на 2021 год

Ducati показала новый мотоцикл для MotoGP. Lenovo повысили до титульного спонсора
MotoGP

Ducati показала новый мотоцикл для MotoGP. Lenovo повысили до титульного спонсора

9 февр. 2021 г.
«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP
MotoGP

«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP

9 февр. 2021 г.
Пожарные спасли музей на сгоревшей трассе
MotoGP

Пожарные спасли музей на сгоревшей трассе

6 февр. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

More from
Льюис Дункан
Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года
MotoGP / Новость

Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года

В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда Гран При Таиланда
MotoGP / Новость

В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда

MotoGP отменит Гран При Таиланда Гран При Таиланда
MotoGP / Новость

MotoGP отменит Гран При Таиланда

More from
Tech 3
Галерея: ливреи KTM и Tech3 в MotoGP Презентация Red Bull KTM Factory Racing
MotoGP / Галерея

Галерея: ливреи KTM и Tech3 в MotoGP

Петруччи: Рад, что Ducati уволила меня в начале года
MotoGP / Новость

Петруччи: Рад, что Ducati уволила меня в начале года

KTM нашла замену подхватившему COVID гонщику
MotoGP / Новость

KTM нашла замену подхватившему COVID гонщику

Самое читаемое Сегодня

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина
Формула 1 Формула 1 / Новость

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина

Анализ: новый McLaren – тоже копия Mercedes?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: новый McLaren – тоже копия Mercedes?

Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти
Формула 1 Формула 1 / Новость

Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет стоить моторы
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет стоить моторы

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

Испанские СМИ: Алонсо точно восстановится к тестам
Формула 1 Формула 1 / Новость

Испанские СМИ: Алонсо точно восстановится к тестам

Самое важное:

Галерея: ливреи KTM и Tech3 в MotoGP
MotoGP MotoGP / Галерея

Галерея: ливреи KTM и Tech3 в MotoGP

KTM и Tech 3 показали ливреи своих байков MotoGP на 2021 год
MotoGP MotoGP / Новость

KTM и Tech 3 показали ливреи своих байков MotoGP на 2021 год

Ducati показала новый мотоцикл для MotoGP. Lenovo повысили до титульного спонсора
MotoGP MotoGP / Галерея

Ducati показала новый мотоцикл для MotoGP. Lenovo повысили до титульного спонсора

«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP
MotoGP MotoGP / Реакция

«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.