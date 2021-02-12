KTM и Tech 3 показали ливреи своих байков MotoGP на 2021 год
Австрийский производитель и его сателлит провели совместную презентацию, на которой показали раскраску мотоциклов для нового сезона
Предстоящий сезон MotoGP станет для KTM пятым в премьер-классе – и уже третьим в качестве поставщика техники для команды Tech 3.
Прошедший чемпионат стал знаковым для марки: дебютант Брэд Биндер принес ей дебютную победу на Гран При Чехии, а Мигель Оливейра стал сильнейшим в Штриии и Португалии.
Это лишило KTM особого статуса, который дает многочисленные послабления отстающим командам, однако австрийцы все же смогут вступить в чемпионат 2021 года с совершенно новым мотором.
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За главную команду производителя в предстоящем чемпионате выступят Биндер и Оливейра, а гонщиками сателлита Tech 3 станут Икер Лекуона и перешедший из Ducati Данило Петруччи.
«Пока вся наша история складывается подобно мечте, – цитирует пресс-служба руководителя компании KTM Пита Бирера. – Наш проект стартовал с мечтой о победах, потому невероятно приятно вспоминать о трех выигранных Гран При.
Но все же пока я не хочу называть нас претендентами на титул. Пусть этот прессинг ложится на других ребят. А мы просто невероятно рады, что наша мечта стала реальностью. Три победы уже в книгах истории, и мы будем рады добавить к ним новые».
Ливрея заводского байка осталась практически неизменной с прошлого года, а вот Tech 3 будет выступать в фирменных для бренда KTM оранжевых цветах, так как Red Bull с конца прошлого года перестала быть ее титульным спонсором.
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О новой раскраске Бирер сказал: «Этот мотоцикл вызывает у меня улыбку. Это просто очевидная декларация того, что KTM теперь в MotoGP.
Мы довольны и горды видеть эти байки, мне не терпится посмотреть на них в гонках. Думаю, они будут очень здорово смотреться на первых позициях».
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Галерея: ливреи KTM и Tech3 в MotoGP
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Презентация Red Bull KTM Factory Racing
|Команды
|Tech 3 , Red Bull KTM Factory Racing
|Автор
|Льюис Дункан