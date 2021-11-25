Для KTM предстоящий сезон станет шестым в чемпионате мира. До того коллектив ощутимо прогрессировал – особенно это было заметно в 2020-м, когда пришли первые победы. Но минувший сезон не стал для австрийцев очередным шагом вперед. И в руководстве проекта решили пойти на кадровые перестановки, пригласив опытного специалиста, хорошо знакомого с техникой Ducati.

Франческо Гвидотти стал одним из соавторов успеха Pramac – самого сильного сателлита MotoGP последних лет. Он явно перерос эту команду и рассчитывал в 2022-м перейти на роль тим-менеджера Suzuki, заменив Давиде Бривио, но эти планы так и не стали реальностью. В итоге Гвидотти оказался в KTM.

Итальянец станет техническим директором команды, сменив Майка Ляйтнера. Об этом пишет La Gazzetta.

Франческо Гвидотти, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В свое время Ляйтнер перешел в KTM из Honda-HRC, где был гоночным инженером Дани Педросы. Он принимал непосредственное участие в разработке нынешнего мотоцикла RC16. Однако сейчас лидером MotoGP в техническом плане считается Ducati, потому в руководстве KTM, которая завершила сезон на пятом месте в зачете производителей после четвертого годом ранее, решились на замену Ляйтнера.

В 2022 года австрийцы продолжат выступать в чемпионате мира двумя командами на байках одной спецификации. За главную поедут Брэд Биндер и Мигель Оливейра, а в состав Tech3 войдут два дебютанта – чемпион Moto2 Реми Гарднер и его главный соперник Рауль Фернандес.

Майк Ляйтнер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: KTM Images