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Кратчлоу вернется в MotoGP на три гонки
Автор: Иван Матушкин , редактор
Ветеран заменит травмированного Морбиделли
Победитель трех Гран При Кэл Кратчлоу временно вернется в MotoGP. Он проведет три этап за команду Petronas SRT, где заменит травмированного Франко Морбиделли.
35-летний Кратчлоу покинул MotoGP в конце прошлого года после десяти сезонов в серии. За это время он выиграл три гонки и завоевал 19 подиумов. Прошлый сезон стал для Кратчлоу худшим в карьере, он завершил его на 18-м месте в чемпионате.
В Petronas SRT Кратчлоу составит пару семикратному чемпиону MotoGP Валентино Росси, пока Морбиделли восстанавливается от травмы колена.
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Кратчлоу вернется в MotoGP на три гонки
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