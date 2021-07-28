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MotoGP / Гран При Штирии Новости

Кратчлоу вернется в MotoGP на три гонки

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Ветеран заменит травмированного Морбиделли

Кратчлоу вернется в MotoGP на три гонки

Победитель трех Гран При Кэл Кратчлоу временно вернется в MotoGP. Он проведет три этап за команду Petronas SRT, где заменит травмированного Франко Морбиделли.

35-летний Кратчлоу покинул MotoGP в конце прошлого года после десяти сезонов в серии. За это время он выиграл три гонки и завоевал 19 подиумов. Прошлый сезон стал для Кратчлоу худшим в карьере, он завершил его на 18-м месте в чемпионате.

В Petronas SRT Кратчлоу составит пару семикратному чемпиону MotoGP Валентино Росси, пока Морбиделли восстанавливается от травмы колена.

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