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Кратчлоу стал тест-пилотом Yamaha

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Кратчлоу стал тест-пилотом Yamaha
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Британец, не сумевший продлить контракт с LCR Honda, с будущего сезона станет официальным испытателем байков другого японского производителя

О том, что Кэлу Кратчлоу едва ли найдется место в пелотоне MotoGP 2021 года, стало ясно еще летом после объявления Honda о переводе Алекса Маркеса в состав сателлита LCR. 

35-летний британец, в активе которого три победы в Гран При, в последние месяцы пытался найти продолжение карьеры, но в итоге предпочел перейти в тестовую бригаду Yamaha. 

В 2011 году Кэл дебютировал в премьер-классе при поддержке именно этого производителя. Он провел три сезона в составе коллектива Tech3 и шесть раз поднимался на подиум, после чего перешел в Ducati.

В четверг накануне Гран При Валенсии Кратчлоу рассказал, что очень близок к соглашению с Yamaha, а в пятницу о возобновлении их сотрудничества было объявлено официально. При этом существует вероятность, что Кэл выступит в нескольких Гран При будущего сезона по «уайлд-кард».

«Я рад вернуться к производителю, с которым стал чемпионом мира [в категории Суперспорт в 2009 году], – сказал Кэл Motorsport.com. – Именно они привели меня в MotoGP. Да, мой дебютный сезон вышел очень сложным, но затем мы провели два отличных чемпионата, а я наладил отличные отношения с заводской командой. 

Мне было очень интересно заниматься этим, я считаю проект успешным, он очень помог мне. А в конце я перейду из призовых гонщиков в испытатели.

Но я не хочу делать это и ездить медленно. Тестер должен быть быстр и не просто ездить ради того, чтобы ездить. Он должен быть готов стартовать в гонках, и со всем этим я полностью согласен».

Ранее Кратчлоу связывали с командой Aprilia, но британец решил не ждать, чем закончится допинговая апелляция Андреа Янноне и договорился с Yamaha еще до того, как того отстранили от выступлений на четыре года

«Они хотели видеть меня в своем составе, – признался Кэл. – Мы общались с марта, и все это время они ждали, чем закончится дело Андреа. 

А я не хотел ждать. Так что еще до официального объявления сказал им, что Андреа точно отстранят, а я в любом случае не хочу переходить к ним».

Кратчлоу заменит в тестовой бригаде Yamaha Хорхе Лоренсо – поговаривают, что в итоге именно испанец может перейти в Aprilia.

Предпоследний этап MotoGP проходит в этот уик-энд в Валенсии. Следить за развитием событий на трассе Рикардо Тормо можно будет в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Кэл Кратчлоу
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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