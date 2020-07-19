Кратчлоу пропустит Гран При Испании MotoGP

Участник чемпионата MotoGP Кэл Кратчлоу пропустит дебютный этап этого года. Пилот получил травму в результате падения на разминке в воскресенье утром.

Кратчлоу упал в восьмом повороте. Он смог подняться и покинул трассу в сопровождении маршалов. Медицинское обследование подтвердило у британца травму спины, которая не позволит ему выйти на старт.

Кратчлоу квалифицировался на шестой позиции. Он стал вторым быстрейшим гонщиком на Honda после Марка Маркеса.

Ранее стало известно, что гонку также пропустит Алекс Ринс. Он повредил руку при падении во время квалификации в субботу.