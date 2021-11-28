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Кратчлоу останется в Yamaha на 2022 год

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, Редактор

Британец продолжит участие в тестах и сможет заменить основных участников в случае необходимости

Кратчлоу останется в Yamaha на 2022 год

Гонщик MotoGP Кэл Кратчлоу провел 2021 год, тестируя мотоциклы Yamaha. Он заменил Франко Морбиделли на двух гонках в Австрии, а также стал заменой Маверику Виньялесу в Сильверстоуне и Арагоне. Правда, ни одного очка в 2021 году 36-летний британец так и не заработал.

Тем не менее, команда решила оставить его в качестве тест-пилота и на 2022 год, о чем объявил руководитель Yamaha Лин Ярвис.

«В следующем году мы уделим больше времени тестам, – заявил Ярвис. – Это четкое желание компании Yamaha. В этом году мы работали по гибридной схеме, когда большинство инженеров находилось в Японии, а европейский персонал оказывал им помощь. В будущем роль европейцев возрастет, но и японская локация останется важна.

И мы определенно продолжим работать с Кэлом Кратчлоу. Пока контракт с ним не подписан, но у нас есть устная договоренность, и я уверен, что в следующем году он будет с нами».

Дополнительная информация: Марк Бремер

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