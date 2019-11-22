Кратчлоу: Новым байком Honda управлять вовсе не просто
По ощущениям Кэла Кратчлоу, ездить на прототипе мотоцикла Honda для сезона-2020 не проще, чем на нынешней модели, которая отлично подходила Марку Маркесу, но вызывала нарекания других гонщиков.
Несмотря на победы Honda во всех зачетах MotoGP, особенности мотоцикла RC213V составили ему неоднозначную репутацию. Пока Марк Маркес коллекционировал поулы и победы, его напарникам пришлось много сложнее. На протяжении всего года Кэл Кратчлоу из LCR Honda отмечал трудности в управлении и только трижды за 19 гонок поднимался на подиум.
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На тестах в Валенсии британец сравнил мотоциклы для сезонов 2019 и 2020 и отметил, что в каких-то моментах удалось сделать шаг вперед, но новой версией все еще трудно управлять.
«Мы можем быть довольны байком, который они нам предоставили, они сделали шаг вперед в некоторых областях, – сказал Кратчлоу, который закончил тесты в Валенсии на четвертом месте, став быстрейшим представителем Honda. – Мне немного комфортнее на мотоцикле, я чувствую себя увереннее. Но если говорить о том, что на нем легче ездить – это не так. Нужно улучшать его дальше по ходу зимы, и, надеюсь, у них получится.
По общим ощущениям, мне удалось ехать быстрее, чем по ходу прошлого уик-энда [финала регулярного сезона]. И это положительный момент, когда речь идет о байке, который только обкатывается второй день».
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Марк Маркес, показавший на тестах седьмой результат, согласился с мнением Крачтлоу.
«Характер байка более или менее схож [с предыдущим], – сказал шестикратный чемпион. – Более легкий байк поможет всем гонщикам Honda. Но моя цель состоит в том, чтобы получить самый быстрый мотоцикл. Не имеет значения, трудно ли на нам ездить или нет.
Я сосредоточился на доработке прототипа, так как считаю, что у него есть потенциал, но все же он достаточно новый. Тем не менее, нужно поменять несколько вещей.
Я установил свой лучший круг на прототипе и продолжал с ним работать. Опять же, я сел на предыдущий байк и тоже был быстр. Многое в новинку, но к счастью, по гоночному темпу мы смотрелись неплохо».
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Ноябрьские тесты в Валенсии
|Пилоты
|Кэл Кратчлоу В Магазин , Марк Маркес В Магазин
|Команды
|Team LCR
|Автор
|Льюис Дункан
Кратчлоу: Новым байком Honda управлять вовсе не просто
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