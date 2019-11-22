Кратчлоу: Новым байком Honda управлять вовсе не просто

Несмотря на победы Honda во всех зачетах MotoGP, особенности мотоцикла RC213V составили ему неоднозначную репутацию. Пока Марк Маркес коллекционировал поулы и победы, его напарникам пришлось много сложнее. На протяжении всего года Кэл Кратчлоу из LCR Honda отмечал трудности в управлении и только трижды за 19 гонок поднимался на подиум.

На тестах в Валенсии британец сравнил мотоциклы для сезонов 2019 и 2020 и отметил, что в каких-то моментах удалось сделать шаг вперед, но новой версией все еще трудно управлять.

«Мы можем быть довольны байком, который они нам предоставили, они сделали шаг вперед в некоторых областях, – сказал Кратчлоу, который закончил тесты в Валенсии на четвертом месте, став быстрейшим представителем Honda. – Мне немного комфортнее на мотоцикле, я чувствую себя увереннее. Но если говорить о том, что на нем легче ездить – это не так. Нужно улучшать его дальше по ходу зимы, и, надеюсь, у них получится.

По общим ощущениям, мне удалось ехать быстрее, чем по ходу прошлого уик-энда [финала регулярного сезона]. И это положительный момент, когда речь идет о байке, который только обкатывается второй день».

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Марк Маркес, показавший на тестах седьмой результат, согласился с мнением Крачтлоу.

«Характер байка более или менее схож [с предыдущим], – сказал шестикратный чемпион. – Более легкий байк поможет всем гонщикам Honda. Но моя цель состоит в том, чтобы получить самый быстрый мотоцикл. Не имеет значения, трудно ли на нам ездить или нет.

Я сосредоточился на доработке прототипа, так как считаю, что у него есть потенциал, но все же он достаточно новый. Тем не менее, нужно поменять несколько вещей.

Я установил свой лучший круг на прототипе и продолжал с ним работать. Опять же, я сел на предыдущий байк и тоже был быстр. Многое в новинку, но к счастью, по гоночному темпу мы смотрелись неплохо».