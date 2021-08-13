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MotoGP / Гран При Австрии Новости

Кратчлоу должен заменить Виньялеса в Yamaha

Автор:
, редактор

Кэл за пару гонок из тестера превратится в пилота заводской команды

Кратчлоу должен заменить Виньялеса в Yamaha

Вчера стало известно об отстранении Маверика Виньялеса от выступления на Гран При Австрии. Yamaha решила, что в гонке в Штирии испанец умышенно пытался сломать свой мотор, и отказалась выпускать его на трассу до выяснения событий. 

Источник RaceFans полагает, что отстранение на одну гонку в ближайшее время будет продлено до конца сезона. Таким образом, Виньялес больше не будет выступать за Yamaha: ранее было объявлено о разрыве его контракта с командой в конце года. Сам пилот пообещал вскоре объяснить все детали его конфликта с командой.

В Австрии Yamaha не стала заменять Виньялеса, выпустив на этап лишь один байк. Но уже на следующем этапе в Великобритании место испанца должен занять Кэл Кратчлоу. Изначально он был заявлен на этот сезон тест-пилотом, но после травмы Франко Морбиделли занял его место в сателлите Yamaha – Petronas SRT. Но теперь Кратчлоу может оказаться уже в заводском коллективе, а его место в SRT займет гонщик Moto2 Джейк Диксон.

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