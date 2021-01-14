Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара
В четверг участники чемпионата, FIM и промоутеры из Dorna Sports проведут онлайн-совещание по поводу даты первого этапа нового сезона
На этой неделе организаторы MotoGP объявили об отмене зимних тестов на «Сепанге» из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Малайзии.
Сейчас планы предусматривают проведение единственной предсезонной сессии 10-12 марта в Катаре, где 28 марта должна пройти первая гонка нового чемпионата.
Однако, как стало известно Motorsport.com, на 14 января запланирована встреча ключевых фигур MotoGP, на которой будет обсуждаться возможность изменений в календаре.
Из-за правил, действующих в Катаре, проведение тестов за две недели до дебютного Гран При является самым неудачный вариантом – за это время не получится покинуть страну, вернуться на базы для финальных доработок, а потом вновь приехать на трассу в Лосаиле.
Потому оптимальным вариантом является сближение тестов и Гран При по срокам. Для этого можно или провести испытательную сессию на неделю позже, или саму гонку – на неделю раньше.
Именно этот вопрос и будет обсуждаться на сегодняшней конференции.
Серьезный аргумент в пользу переноса гонки состоит в том, что недавние изменения в календаре Ф1 привели к тому, что новый сезон стартует не 21 марта в Австралии, а 28-го в Бахрейне. Во многих отношениях было бы неверно в один уик-энд начинать сезоны двух чемпионатов мира в одном и том же регионе, да еще и в одинаковое время – гонки Ф1 в Бахрейне и MotoGP в Катаре пройдут вечером при искусственном освещении.
Из-за переноса Гран При Австралии дата 21 марта оказывается свободной, и в MotoGP готовы использовать именно ее для своего этапа в Лосаиле. Однако такой перенос необходимо согласовать с местными организаторами и телевезионными компаниями.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Катара
|Автор
|Херман Гарсия Казанова