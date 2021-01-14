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MotoGP / Гран При Катара / Новость

Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара

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Команды MotoGP обсудят перенос Гран При Катара
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В четверг участники чемпионата, FIM и промоутеры из Dorna Sports проведут онлайн-совещание по поводу даты первого этапа нового сезона

На этой неделе организаторы MotoGP объявили об отмене зимних тестов на «Сепанге» из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Малайзии. 

Сейчас планы предусматривают проведение единственной предсезонной сессии 10-12 марта в Катаре, где 28 марта должна пройти первая гонка нового чемпионата. 

Однако, как стало известно Motorsport.com, на 14 января запланирована встреча ключевых фигур MotoGP, на которой будет обсуждаться возможность изменений в календаре. 

Из-за правил, действующих в Катаре, проведение тестов за две недели до дебютного Гран При является самым неудачный вариантом – за это время не получится покинуть страну, вернуться на базы для финальных доработок, а потом вновь приехать на трассу в Лосаиле.

Потому оптимальным вариантом является сближение тестов и Гран При по срокам. Для этого можно или провести испытательную сессию на неделю позже, или саму гонку – на неделю раньше. 

Именно этот вопрос и будет обсуждаться на сегодняшней конференции. 

Серьезный аргумент в пользу переноса гонки состоит в том, что недавние изменения в календаре Ф1 привели к тому, что новый сезон стартует не 21 марта в Австралии, а 28-го в Бахрейне. Во многих отношениях было бы неверно в один уик-энд начинать сезоны двух чемпионатов мира в одном и том же регионе, да еще и в одинаковое время – гонки Ф1 в Бахрейне и MotoGP в Катаре пройдут вечером при искусственном освещении. 

Из-за переноса Гран При Австралии дата 21 марта оказывается свободной, и в MotoGP готовы использовать именно ее для своего этапа в Лосаиле. Однако такой перенос необходимо согласовать с местными организаторами и телевезионными компаниями. 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Катара
Автор Херман Гарсия Казанова

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