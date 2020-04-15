Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков

В MotoGP продолжают обсуждать возможности сократить расходы в связи с переносом старта сезона из-за коронавируса. Сегодня стало известно, что чемпионат отказался от идеи запретить использование запасных мотоциклов. Против предложения выступило абсолютное большинство производителей.

Эпидемия вынудила MotoGP отменить или перенести восемь первых этапов сезона, и пока не понятно, когда начнется чемпионат. Накануне руководители серии и команд провели онлайн-конференцию для обсуждения способов снижения затрат. Вариант, при котором каждая команда будет привозить на Гран При только два мотоцикла (по одному на пилота) предложила Ducati, но пять остальных производителей отказались от этого варианта.

«Лично я против этого, потому что байки уже построены, – заявил глава Yamaha Массимо Мерегали. – Да, можно сэкономить на запчастях, но я вижу тут больше проблем, чем выгод.

В этом году точно не будет 19-ти гонок, и мы сэкономим на этом. Можно также возить минимальное число сотрудников на этапы. Но идея одного байка мне не нравится. Потому что авария в таком случае может доставить проблемы и с технической точки зрения, и в плане зрелища».

Несмотря на отказ команд, предложение Ducati теоретически еще может быть воплощено в жизнь, если его одобрит Комиссия FIM по MotoGP. Этому органу также предстоит официально оформить заморозку конструкции нынешних байков и использование только таких мотоциклов в чемпионате 2021 года.

Следить за чемпионатом MotoGP в 2020 году можно будет с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». А во время паузы на платформе транслируются виртуальные заезды с участием звезд чемпионата мира.