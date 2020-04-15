Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
218 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков

Поделились
Комментарии
Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков
Автор:
15 апр. 2020 г., 13:53

Большинство производителей техники для MotoGP уже построили необходимое на сезон количество байков – и не видят в новом предложении возможности сэкономить

В MotoGP продолжают обсуждать возможности сократить расходы в связи с переносом старта сезона из-за коронавируса. Сегодня стало известно, что чемпионат отказался от идеи запретить использование запасных мотоциклов. Против предложения выступило абсолютное большинство производителей.

Эпидемия вынудила MotoGP отменить или перенести восемь первых этапов сезона, и пока не понятно, когда начнется чемпионат. Накануне руководители серии и команд провели онлайн-конференцию для обсуждения способов снижения затрат. Вариант, при котором каждая команда будет привозить на Гран При только два мотоцикла (по одному на пилота) предложила Ducati, но пять остальных производителей отказались от этого варианта.

«Лично я против этого, потому что байки уже построены, – заявил глава Yamaha Массимо Мерегали. – Да, можно сэкономить на запчастях, но я вижу тут больше проблем, чем выгод.

В этом году точно не будет 19-ти гонок, и мы сэкономим на этом. Можно также возить минимальное число сотрудников на этапы. Но идея одного байка мне не нравится. Потому что авария в таком случае может доставить проблемы и с технической точки зрения, и в плане зрелища».

Несмотря на отказ команд, предложение Ducati теоретически еще может быть воплощено в жизнь, если его одобрит Комиссия FIM по MotoGP. Этому органу также предстоит официально оформить заморозку конструкции нынешних байков и использование только таких мотоциклов в чемпионате 2021 года.

Читайте также:

Следить за чемпионатом MotoGP в 2020 году можно будет с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». А во время паузы на платформе транслируются виртуальные заезды с участием звезд чемпионата мира.

Следующая новость
MotoGP отказалась проводить по две гонки за уик-энд

Предыдущая новость

MotoGP отказалась проводить по две гонки за уик-энд
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

База данных

Гран При Италии

Гран При Италии

28 мая - 31 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы

2
Формула 1

Попов и его коллеги. Кто комментирует Формулу 1 в разных странах

3
eSports

Ферстаппен не смог выиграть виртуальные гонки Supercars

4
Формула 1

Росберг: Возле Ферстаппена шансы схода в 10 раз выше

5
Формула 1

Риккардо согласился на понижение зарплаты

Последние видео

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP 02:31
MotoGP

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Самое важное:

Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков
MGP

Команды MotoGP не поддержали отказ от запасных байков

MotoGP отказалась проводить по две гонки за уик-энд
MGP

MotoGP отказалась проводить по две гонки за уик-энд

В виртуальной гонке MotoGP мотоцикл внезапно взлетел
eSpt

В виртуальной гонке MotoGP мотоцикл внезапно взлетел

Avintia оказалась в «красной зоне» из-за коронавируса
MGP

Avintia оказалась в «красной зоне» из-за коронавируса

Росси и Сочи: где и когда смотреть кибергонки в этот уик-энд
eSpt

Росси и Сочи: где и когда смотреть кибергонки в этот уик-энд

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 мая - 31 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
18 июн. - 21 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
9 июл. - 12 июл.
Билеты
6 авг. - 9 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.