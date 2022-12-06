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Команду Росси VR46 заподозрили в предательстве. Она все опровергла

В паддоке MotoGP пошли слухи, что коллектив откажется от сотрудничества с Ducati и станет сателлитом Yamaha…

Бьорн Смит
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Команду Росси VR46 заподозрили в предательстве. Она все опровергла
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В новом сезоне мотоциклетного чемпионата мира выступят пять производителей. У четырех из них – Aprilia, Honda, KTM и Ducati – помимо главного коллектива на старт выйдут и сателлиты: у кого-то один, у кого-то сразу три. 

Только Yamaha, потеряв RNF, осталась в полном одиночестве. На этом фоне появились слухи, что производитель намерен расширить свое представительство в пелотоне и нацелен переманить VR46, у которой контракт с Ducati, в свой лагерь. Этой историю подхватил не кто-нибудь, а новый президент федерации FIM Хорхе Вьегас. 

Однако глава команды Росси, его давний друг Алессио Салюччи, решительно отверг подобные предположения. 

«Этим историям нет конца, – приводит его слова GPOne. – Сначала говорили, что мы уйдем к Yamaha в 2023-м, теперь то же самое рассказывают про 2024-й. Я не понимаю, зачем Вьегасу понадобилось взрывать такую информационную бомбу. 

Это странно, так как мы сами ничего такого не планируем. Могу лишь повторить: наш контракт с Ducati действует еще два года, и у нас есть опция продлить его еще на два. Мы уважаем это соглашение и выполним его, а по поводу 2025 года и последующего периода еще подумаем. Нам важнее всего иметь мощные моторы».

При этом Салюччи дал понять, что под возникшими слухами в действительности есть некоторые основания. 

«Лично я читаю, что Yamaha вполне конкурентоспособна, – сказал глава VR46. – Не стану отрицать, что у нас дружеские отношения – отчасти потому, что за них выступает гонщик нашей академии Франко Морбиделли.

Но все это не имеет никакого отношения к выбору нашей команды». 

Новый сезон MotoGP стартует 6 марта в Катаре.

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