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MotoGP Новости

Команда Валентино Росси VR46 представила ливрею для дебюта в MotoGP

Девятикратный чемпион мира завершил выступления и начнет новый сезон в качестве руководителя собственного проекта в премьер-классе

Команда Валентино Росси VR46 представила ливрею для дебюта в MotoGP
Льюис Дункан
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Проведя в разных классах в общей сложности 26 сезонов, Валентино Росси объявил, что не будет выходить на старт после завершения сезона-2021. 

Еще до этого стало известно, что его команда VR46, прежде представленная в Moto2 и Moto3, с 2022 года будет полноценно представлена в топовой категории. Еще до этого ее гонщик Лука Марини – сводный брат Росси – выступал в составе Avintia в цветах VR46.

Изначально было много разговоров о том, что титульным спонсором Росси выступит саудовская нефтяная компания Aramco, однако эта информация не подтвердилась: в итоге контракт в VR46 подписали итальянские банкиры из Mooney.

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В итоге мотоцикл получил серую ливрею с оранжевой и желто-лимонной полосами. Последний цвет был фирменным для Росси на протяжении всей карьеры.

Сам Валентино не будет принимать каждодневного участия в руководстве, так как займется автогонками GT на Audi – управлять VR46 предстоит Пабло Нието, который и прежде был ее боссом в «младших» зачетах.

Валентино Росси, владелец команды VR46 Racing Team, на презентации

Валентино Росси, владелец команды VR46 Racing Team, на презентации

Фото: Media VR46

Гонщиками в премьер-классе станут Марини и перешедший из Moto2 Марко Бедзекки. Первый получит мотоцикл Ducati 2022 года, а второй – Desmosedici годичной давности. VR46 станет в новом сезоне одной из четырех команд, использующих технику итальянского производителя. 

Из-за расширения программы в премьер-класс VR46 свернет выступления в Moto3, но сохранит присутствие в Moto2, где, помимо прочего, получит вторую команду VR46 Master Camp, которая будет выступать при поддержке Yamaha.  

Новый сезон MotoGP стартует уже в первый уик-энд марта в Катаре.

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Фото: Media VR46

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