Команда Валентино Росси VR46 представила ливрею для дебюта в MotoGP
Девятикратный чемпион мира завершил выступления и начнет новый сезон в качестве руководителя собственного проекта в премьер-классе
Проведя в разных классах в общей сложности 26 сезонов, Валентино Росси объявил, что не будет выходить на старт после завершения сезона-2021.
Еще до этого стало известно, что его команда VR46, прежде представленная в Moto2 и Moto3, с 2022 года будет полноценно представлена в топовой категории. Еще до этого ее гонщик Лука Марини – сводный брат Росси – выступал в составе Avintia в цветах VR46.
Изначально было много разговоров о том, что титульным спонсором Росси выступит саудовская нефтяная компания Aramco, однако эта информация не подтвердилась: в итоге контракт в VR46 подписали итальянские банкиры из Mooney.
В итоге мотоцикл получил серую ливрею с оранжевой и желто-лимонной полосами. Последний цвет был фирменным для Росси на протяжении всей карьеры.
Сам Валентино не будет принимать каждодневного участия в руководстве, так как займется автогонками GT на Audi – управлять VR46 предстоит Пабло Нието, который и прежде был ее боссом в «младших» зачетах.
Валентино Росси, владелец команды VR46 Racing Team, на презентации
Фото: Media VR46
Гонщиками в премьер-классе станут Марини и перешедший из Moto2 Марко Бедзекки. Первый получит мотоцикл Ducati 2022 года, а второй – Desmosedici годичной давности. VR46 станет в новом сезоне одной из четырех команд, использующих технику итальянского производителя.
Из-за расширения программы в премьер-класс VR46 свернет выступления в Moto3, но сохранит присутствие в Moto2, где, помимо прочего, получит вторую команду VR46 Master Camp, которая будет выступать при поддержке Yamaha.
Новый сезон MotoGP стартует уже в первый уик-энд марта в Катаре.
Мотоцикл VR46 Racing Team для Moto2
Фото: Media VR46