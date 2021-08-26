Команда SRT уйдет из MotoGP – чтобы сразу вернуться

По информации Motorsport.com, официального объявления о перестановках можно ждать по ходу сентябрьского уик-энда в Мизано. Какое имя получит новый коллектив, пока неизвестно.

Перезапуск проекта необходим в связи с решением титульного спонсора Petronas покинуть MotoGP. Одновременно, как ожидается, сократится и поддержка от трассы «Сепанг», имя которой сейчас носит команда.

SRT начала выступления в 2015 году с класса Moto3, в 2018-м расширилась в Moto2, а еще годом позже – и в премьер-категорию MotoGP, став сателлитом 2019.

За команды выступали Франко Морбиделли, Фабио Куартараро и Валентино Росси, одержав в общей сложности шесть побед. Морбиделли закончил сезон-2020 вторым в зачете пилотов.

В преддверии этапа в Сильверстоуне SRT официально объявила, что прекратит выступления во всех классах MotoGP в конце 2021 года. Однако ее владелец Разлан Разали и руководитель Йохан Штигефельт уже готовят новый проект. Насколько известно, тим-менеджер Вилко Целенберг участия в нем не примет.

Пока же в официальном заявлении Разали говорит только про SRT: «Прошедшие годы стали для нас невероятным приключением.

Начав в 2015 году с малого, мы сделали большой шаг вперед в 2018-м, когда получили право стартовать в премьер-классе и приступили к созданию команды с нуля.

Уже в седьмой гонке мы покорили подиум, а в 2020 году добились победы – для сателлитов Yamaha она стала первой за 20 лет. Также мы финишировали вторыми в зачете как пилотов, так и команд».

Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Он продолжил: «В 2021-м за нас выступает величайший мотогонщик всех времен, Валентино Росси. Это невероятная история.

Гонка в Валенсии станет финальной для команды, я благодарю наших сотрудников, болельщиков и партнеров за поддержку.

В особенности мы благодарны Petronas, без них вообще ничего бы не было.

Также мы благодарим трассу "Сепанг", нам сообща очень хотелось, чтобы малайзийский гонщик сражался за подиумы в MotoGP – к сожалению, за короткую историю нашей команды добиться этого не удалось. Но в любом случае проект получился очень успешным.

Заключительный сезон еще не завершен, и в оставшихся гонках мы нацеливаемся на максимальный результат».

Новая команда, которая станет наследником SRT, получить поддержку бренда WithU, который станет титульным спонсором.

В составе SRT этот сезон начинали Франко Морбиделли и Валентино Росси, но первый недавно получил травму и пока продолжает реабилитацию. Его место в предстоящих Гран При займет дебютант Джейк Диксон.

Сезон MotoGP продолжится в этот уик-энд в Сильверстоуне. Следить за квалификациями и гонками всех классов MotoGP вы сможете на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».