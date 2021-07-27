После объявления Yamaha о досрочном расторжении контракта с Мавериком Виньялесом в составе японцев появилась вакансия, которую на настоящий момент можно назвать самой привлекательной в пелотоне 2022 года.

Кандидатами на нее называют нескольких гонщиков, включая пропускающего нынешний сезон Андреа Довициозо, однако выше всего котируются шансы Франко Морбиделли.

У того контракт с сателлитом японской марки Petronas SRT до конца 2022 года, однако глава команды Разван Разали подтвердил, что не станет удерживать гонщика.

«Это совершенно естественно, он мечтает о выступлениях заводскую команду, и мы не вправе лишать его такого шанса, – цитирует его MCN. – Он уже спросил у нас, и мы ответили согласием. Теперь переговоры идут между ним и Yamaha».

Существует высокая вероятность, что SRT потеряет зимой и второго гонщика – Валентино Росси уже далеко не столь быстр, как прежде, к тому же его ждет собственный проект VR46, который в будущем году полноценно дебютирует в MotoGP на технике Ducati.

В этой связи появились слухи о возможности перехода в команду Разали Андреа Довициозо. Но босс SRT прямо сказал, что нынешняя форма итальянца не позволяет рассчитывать на многое.

«Это весьма привлекательная идея, – объяснил он. – Но при всем уважении к Валентино мы не хотим вновь оказаться в такой ситуации, как в этом году [когда Росси не добивается достаточно высоких результатов].

Уровень MotoGP значительно вырос. Валентино едет быстрее, чем в прошлом году, но ему сложно зарабатывать очки. Довициозо же пропустил целый сезон, а нам нужен тот, кто пребывает в хорошей форму, как было с [Фабио] Куартараро».

Он продолжил: «У нас есть свой список кандидатов. Это и те, кто сейчас не выступает в MotoGP. К сожалению, мы отказались от варианта сотрудничества с [лидером мирового Супербайка Джонатаном] Реем, но есть [также выступающие в WSBK] Топрак Разгатлиоглу и Гарретт Герлофф.

Но прежде всего мы смотрим на молодежь. Нам интересны все, кто в Moto2 с первого по девятое место. Там немало гонщиков, у кого пока нет контракта – Марко Беццекки, Джо Робертс и Марсель Шроттер».

Лидером нынешнего сезона в Moto2 является Реми Гарднер, но его еще в начале лета включила в свой состав на 2022 год KTM.

Сезон MotoGP продолжится в начале августа в Шпильберге. За квалификациями и гонками всех классов вы сможете следить в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».