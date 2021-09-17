Команда SRT сменила имя и подписала пятилетний контракт

Как и ожидалось, накануне гоночного уик-энда MotoGP в Мизано команда SRT объявила о сменк имени и подписала пятилетний контракт на выступление в чемпионате. Теперь она будет называться RNF Racing и продолжит использовать мотоциклы Yamaha.

Смена названия связана с уходом титульного спонсора, компании Petronas, а также прекращением поддержки со стороны автодрома «Сепанг». При этом глава команды Разлан Разали сохраняет свое место в новом коллективе.

Команда пришла в MotoGP в 2019 году, ее гонщики одержали шесть побед. В следующем сезоне одним из гонщиков RNF Racing будет Андреа Довициозо, имя второго официально не объявлялось.

Гонка в Мизано состоится в воскресенье в 15:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет в прямом эфире телеканала и видеоплатформы «Моторспорт.ТВ», как и квалификацию, которая начнется в 15:10.

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