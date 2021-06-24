Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati

Команда VR46, владельцем которой является многократный чемпион мира Валентино Росси, в ближайшие три года будет использовать для выступлений в чемпионате MotoGP мотоциклы Ducati. Сегодня стороны официально объявили о заключении контракта.

Напомним, что в списке участников VR46 сменит коллектив Esponsorama (также известный как Avintia) – испанская команда при этом покинет чемпионат, предварительно продав своему «сменщику» большой набор использовавшегося в гонках оборудования.

Руководить выступлениями VR46 в высшей лиге чемпионата мира будет Пабло Нието, который до этого координировал работу коллектива в младших классах Moto2 и Moto3. Титульным спонсором команды будет саудовский энергетический концерн Aramco. Предполагается, что выступать за коллектив будут Лука Марини, который в этом году дебютировал в MotoGP в составе Esponsorama при финансовой поддержке VR46 (на фото), и Марко Безекки, сейчас выступающий в Moto2 и занимающий 3-е место в общем зачете.

Контракт VR46 с Ducati означает, что в следующем году на старт каждой гонки будут выходить по 8 мотоциклов итальянской марки – напомним, что ранее о переходе на Ducati объявила команда Gresini, которая в межсезонье потеряет статус заводского коллектива марки Aprilia.

Одновременно можно с уверенностью говорить о продолжении сотрудничества Yamaha и команды Petronas SRT. Ранее появлялась информация, что японцы тоже предлагали свои мотоциклы команде Росси. И если бы сторонам удалось договориться, у Yamaha могло бы не хватить байков для малайзийской команды – в этой ситуации был вполне возможен переход Petronas SRT с японской техники на Ducati.

Напомним, что в ближайшие выходные Росси, Марини и другие пилоты MotoGP примут участие в голландском этапе MotoGP. Телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажут в прямом эфире квалификации и гонки всех классов. Трансляции заездов MotoGP и в субботу, и в воскресенье начнутся в 14:20.