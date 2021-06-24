Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США
MotoGP Новости

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati

Автор:
, Главный редактор

Коллектив VR46 заключил с итальянским производителем трехлетний контракт

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati

Команда VR46, владельцем которой является многократный чемпион мира Валентино Росси, в ближайшие три года будет использовать для выступлений в чемпионате MotoGP мотоциклы Ducati. Сегодня стороны официально объявили о заключении контракта.

Напомним, что в списке участников VR46 сменит коллектив Esponsorama (также известный как Avintia) – испанская команда при этом покинет чемпионат, предварительно продав своему «сменщику» большой набор использовавшегося в гонках оборудования.

Руководить выступлениями VR46 в высшей лиге чемпионата мира будет Пабло Нието, который до этого координировал работу коллектива в младших классах Moto2 и Moto3. Титульным спонсором команды будет саудовский энергетический концерн Aramco. Предполагается, что выступать за коллектив будут Лука Марини, который в этом году дебютировал в MotoGP в составе Esponsorama при финансовой поддержке VR46 (на фото), и Марко Безекки, сейчас выступающий в Moto2 и занимающий 3-е место в общем зачете.

Контракт VR46 с Ducati означает, что в следующем году на старт каждой гонки будут выходить по 8 мотоциклов итальянской марки – напомним, что ранее о переходе на Ducati объявила команда Gresini, которая в межсезонье потеряет статус заводского коллектива марки Aprilia.

Одновременно можно с уверенностью говорить о продолжении сотрудничества Yamaha и команды Petronas SRT. Ранее появлялась информация, что японцы тоже предлагали свои мотоциклы команде Росси. И если бы сторонам удалось договориться, у Yamaha могло бы не хватить байков для малайзийской команды – в этой ситуации был вполне возможен переход Petronas SRT с японской техники на Ducati.

Читайте также:

Напомним, что в ближайшие выходные Росси, Марини и другие пилоты MotoGP примут участие в голландском этапе MotoGP. Телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажут в прямом эфире квалификации и гонки всех классов. Трансляции заездов MotoGP и в субботу, и в воскресенье начнутся в 14:20.

Поделились
Комментарии
MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США

Предыдущая новость

MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Шумахеру посоветовали «не обращать внимания» на Мазепина

2
Формула 1

Новая расцветка Alfa Romeo: три единицы и щит на носу

54мин
3
W Series

Гонщиц W Series разбили на команды

4
Формула E

Команда Nissan в Формуле Е потеряла пилота. Шанс для Квята?

1дн
5
MotoGP

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati

Самое важное:
Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati
MotoGP

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati

MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США
MotoGP

MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США

Американец дебютирует в MotoGP, подменив вице-чемпиона
MotoGP

Американец дебютирует в MotoGP, подменив вице-чемпиона

23ч
Вице-чемпион MotoGP пропустит ближайшую гонку
MotoGP

Вице-чемпион MotoGP пропустит ближайшую гонку

23 июн. 2021 г.
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии
MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии

20 июн. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Шумахер рассказал о «скрюченной» позе за рулем Haas
Формула 1

Шумахер рассказал о «скрюченной» позе за рулем Haas

Гонщиц W Series разбили на команды
W Series

Гонщиц W Series разбили на команды

MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США
MotoGP

MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США

Валентино Росси Больше от
Валентино Росси
Маркес не понял, зачем Росси продолжает карьеру. Тот объяснил Гран При Германии
MotoGP

Маркес не понял, зачем Росси продолжает карьеру. Тот объяснил

Yamaha и Petronas начали искать замену легендарному Росси Гран При Каталонии
MotoGP

Yamaha и Petronas начали искать замену легендарному Росси

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP Гран При Италии
MotoGP

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP

Avintia Racing Больше от
Avintia Racing
Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл
MotoGP

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл

Ducati в 2021 году приведет в MotoGP двух новичков
MotoGP

Ducati в 2021 году приведет в MotoGP двух новичков

Зарко наказали стартом с пит-лейна за аварию с Морбиделли Гран При Штирии
MotoGP

Зарко наказали стартом с пит-лейна за аварию с Морбиделли

Самое читаемое Сегодня

Шумахеру посоветовали «не обращать внимания» на Мазепина
Формула 1 Формула 1

Шумахеру посоветовали «не обращать внимания» на Мазепина

Новая расцветка Alfa Romeo: три единицы и щит на носу
Формула 1 Формула 1

Новая расцветка Alfa Romeo: три единицы и щит на носу

Гонщиц W Series разбили на команды
W Series W Series

Гонщиц W Series разбили на команды

Команда Nissan в Формуле Е потеряла пилота. Шанс для Квята?
Формула E Формула E

Команда Nissan в Формуле Е потеряла пилота. Шанс для Квята?

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati
MotoGP MotoGP

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati

В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull

Технический анализ: как задние крылья решат исход борьбы за титул
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как задние крылья решат исход борьбы за титул

Босс Haas назвал реальной задачу обогнать Ferrari
Формула 1 Формула 1

Босс Haas назвал реальной задачу обогнать Ferrari

Самое важное:

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati
MotoGP MotoGP

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati

MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США
MotoGP MotoGP

MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США

Американец дебютирует в MotoGP, подменив вице-чемпиона
MotoGP MotoGP

Американец дебютирует в MotoGP, подменив вице-чемпиона

Вице-чемпион MotoGP пропустит ближайшую гонку
MotoGP MotoGP

Вице-чемпион MotoGP пропустит ближайшую гонку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.