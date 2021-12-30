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Команда Росси объявила титульного спонсора. Это не Aramco

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Несмотря на многочисленные слухи, нефтяная компания из Саудовской Аравии не станет поддерживать VR46

Команда Росси объявила титульного спонсора. Это не Aramco

В 2022 году команда Валентино Росси официально дебютирует в премьер-классе MotoGP – Лука Марини и дебютант Марко Беццекки будут выступать на технике Ducati. И если эти планы были озвучены уже давно, то история с титульным спонсором затянулась на много месяцев. 

Уже давно в паддоке начались разговоры, что VR46 хочет поддержать нефтяной гигант Aramco – некоторые увидели в этом повод для критики, так как сотрудничество с компанией из Саудовской Аравии считается не совсем уместным из-за сложностей с правами человека в этой стране. 

Далее события развивались так: в начале октября стороны все еще говорили о продолжении переговоров, а уже в конце того месяца начались разговоры о срыве потенциального контракта. Спустя еще пару недель появилось информация, что VR46 осталась вовсе без титульного спонсора. 

Однако в самом конце уходящего года стало известно, что команда Росси договорилась с итальянской компанией Mooney, которая станет спонсором проекта в MotoGP и Moto2 – в заявочных листах она будет именоваться Mooney VR46 Racing Team.

В кратком заявлении сказано: «Mooney, первая итальянская компания в области бесконтактного банкинга и денежных переводов, станет спонсором новой команды VR46, созданной Валентино Росси, которая будет выступать в классах MotoGP и Moto2 чемпионата мира.

В результате достигнутых соглашений команда получит имя Mooney VR46 Racing Team, а название компании появится на мотоциклах, комбинезонах гонщиков и в официальных коммуникациях.

Дополнительная информация появится 3 января». 

Главой VR46 в премьер-классе будет Пабло Нието, выступать коллектив будет на технике прошлогодней спецификации.

Пока не до конца ясно, каким образом в работе будет участвовать сам Валентино Росси, так как в 2022 году он намерен выступать в гонках GT и уже протестировал Audi чемпионской команды WRT.

В Moto2 VR46 расширится в новом сезоне до четырех байков и станет официальной молодежной командой Yamaha. 

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