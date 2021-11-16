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Команда Росси и Aprilia не нашли титульных спонсоров на 2022 год

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В MotoGP определились все команды и гонщики на следующий сезон

Команда Росси и Aprilia не нашли титульных спонсоров на 2022 год

Организаторы чемпионата MotoGP представили список команд и участников на следующий сезон. В нем у двух коллективов до сих пор не указаны титульные спонсоры. Это заводская команда Aprilia, за которую продолжат выступать Маверик Виньялес и Алеш Эспаргаро, а также команда VR46, созданная Валентино Росси.

VR46 по сути заменяет команду Avintia. За нее будет выступать единоутробный брат Росси Лука Марини, а также новичок серии Марко Беццекки. Но если Марини получит байк в заводской спецификации, то Беццекки в 2022 году будет ездить на мотоцикле образца этого года

Предполагалось, что партнером VR46 станет саудовская нефтяная корпорация Aramco, однако переговоры затянулись. В команде Росси продолжают уверять, что сделка согласовывается, но в Aramco до сих пор опровергали такую информацию.

Помимо MotoGP, VR46 также выступит в Moto2. Но там – с байками Yamaha, а не Ducati.

Ранее Валентино Росси уверял в разговоре с Motosport.com, что лично он не ведет переговоры со спонсорами, но гарантирует, что его команда в любом случае выйдет на старт сезона 2022 года.

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