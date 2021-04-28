Команда Росси будет выступать в MotoGP с 2022 года

Команда Валентино Росси VR46 со следующего сезона начнет выступления в MotoGP. Контракт будет подписан на период с 2022-го по 2026-й годы. Сейчас коллектив выступает в серии Moto2.

Переход состоится при поддержке саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco. Также команда будет сотрудничать с саудовской медиакомпанией Tanal Entertainment Sport & Media, которая хочет таким образом продвигать проект Vision 2030, представляющий миру измененную Саудовскую Аравию.

Пока не известно, с каким производителем будет сотрудничать VR46 в MotoGP. По данным Autosport, в команде предпочитают Suzuki, но японцы пока не подтвердили готовность подготовить к следующему сезону два дополнительных мотоцикла.

Отметим, что сам Росси в этом сезоне выступает за Petronas SRT. А гонщик VR46 Лука Марини выступает в MotoGP за Avintia, место которой и займет VR46 в следующем году.