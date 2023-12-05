Команда NASCAR официально присоединилась к MotoGP и дебютирует в 2024 году

Эта история закрутилась спустя пару дней после финальной гонки мотоциклетного чемпионата 2023 года – и очень быстро пришла к логическому завершению.

Сначала стало известно, что промоутеры из Dorna Sports отказались включать в список участников следующего сезона малайзийский коллектив RNF, который наделал слишком много долгов из-за проблем своих спонсоров из CryptoDATA.

Вскоре стало известно, что на возникшую вакансию претендуют американцы из Trackhouse.

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Во вторник в этой истории была официально поставлена точка. Trackhouse Racing, которой владеют Джастин Маркс и музыкант со сценическим именем Питбуль, с нового сезона присоединится к премьер-классу.

Ранее Trackhouse выступала в гонках NASCAR, где одержала шесть побед. Изначально коллектив готовился к дебюту в MotoGP с 2025 года, но события вокруг RNF ускорили развитие событий.

Официальное объявление было сделано на пресс-конференции с участием руководства команды, Aprilia и Dorna. Там же показали ливрею дебютантов в цветах американского флага.

Презентация ливреи Trackhouse Racing

При этом в состав Trackhouse перейдут как бывшие сотрудники RNF, так и оба гонщика прежнего сателлита – Мигель Оливейра и Рауль Фернандес. Это стало возможным благодаря тому, что контракты обоих заключены напрямую с Aprilia.

Новый сезон MotoGP стартует в начале марта будущего года в Катаре.