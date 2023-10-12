Команда MotoGP Gresini официально объявила о контракте с Маркесом на 2024 год
Шестикратный чемпион премьер-класса, ранее расставшийся с Honda, продолжит карьеру в составе сателлита Ducati в паре со своим младшим братом Алексом
Прозвучавшее рано утром в четверг объявление не стало неожиданностью. Более того, оно выглядело неизбежным после того, как на прошлой неделе Марк Маркес и Honda объявили о прекращении многолетнего сотрудничества.
Для обладателя шести титулов и победителя 59 Гран При после 11 лет в прежней команде начинается новая страница карьеры. Со следующего сезона он поедет за Gresini Ducati.
«Это исторический момент для семьи Gresini, – цитирует пресс-служба главу итальянского коллектива Надю Падовани, вдову основателя проекта Фаусто Грезини. – Это просто фантастика, что Марк Маркес выбрал нас для гонок предстоящего сезона. Я невероятно рада официально объявить об этом.
Мы меньше сезона проработали с его братом [Алексом] и стали за это время по настоящему близки. И Марка мы приветствуем с теми же эмоциями. Нет сомнений, что на мотоцикле GP23 он с самого начала будет очень быстр
Кроме того, мне хотелось бы поблагодарить [нынешнего гонщика команды] Фабио Ди Джаннантонио за профессионализм и пожелать ему успехов в продолжении карьеры».
Из этих слов можно сделать вывод, что в предстоящем чемпионате мира Маркес-старший получит спецификацию Ducati 2023 года.
Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алекс Маркес, Gresini Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
В Ducati хотели заключить с Марком двухлетний контракт, но гонщик настоял, что соглашение с Gresini будет рассчитано всего на один сезон, так как с 2025-го в MotoGP появятся несколько интересных вакансий.
Производитель пошел на эти условия, но запретил Маркесу забирать из Honda свою гоночную бригаду. Так как испанец может уйти уже через год, в Ducati предпочли предоставить ему своих инженеров, чтобы сохранить в тайне технические решения.
Любопытно, что ровно год назад аналогичный переход из Honda в Gresini совершил Алекс Маркес. После этого он поднялся на подиум Гран При Аргентины и выиграл спринт в Сильверстоуне. В таблице общего зачета младший брат сейчас опережает старшего на 44 очка.
Ранее Motorsport.com стало известно, что в Honda планируют пригласить на место ушедшего Маркеса нынешнего гонщика RNF Aprilia Мигеля Оливейру. Сам португалец после этого рассказал, что у него не было никаких контактов с японским производителем.
Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алекс Маркес, Gresini Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
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