Команда MotoGP Gresini официально объявила о контракте с Маркесом на 2024 год

Прозвучавшее рано утром в четверг объявление не стало неожиданностью. Более того, оно выглядело неизбежным после того, как на прошлой неделе Марк Маркес и Honda объявили о прекращении многолетнего сотрудничества.

Для обладателя шести титулов и победителя 59 Гран При после 11 лет в прежней команде начинается новая страница карьеры. Со следующего сезона он поедет за Gresini Ducati.

«Это исторический момент для семьи Gresini, – цитирует пресс-служба главу итальянского коллектива Надю Падовани, вдову основателя проекта Фаусто Грезини. – Это просто фантастика, что Марк Маркес выбрал нас для гонок предстоящего сезона. Я невероятно рада официально объявить об этом.

Мы меньше сезона проработали с его братом [Алексом] и стали за это время по настоящему близки. И Марка мы приветствуем с теми же эмоциями. Нет сомнений, что на мотоцикле GP23 он с самого начала будет очень быстр

Кроме того, мне хотелось бы поблагодарить [нынешнего гонщика команды] Фабио Ди Джаннантонио за профессионализм и пожелать ему успехов в продолжении карьеры».

Из этих слов можно сделать вывод, что в предстоящем чемпионате мира Маркес-старший получит спецификацию Ducati 2023 года.

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алекс Маркес, Gresini Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В Ducati хотели заключить с Марком двухлетний контракт, но гонщик настоял, что соглашение с Gresini будет рассчитано всего на один сезон, так как с 2025-го в MotoGP появятся несколько интересных вакансий.

Производитель пошел на эти условия, но запретил Маркесу забирать из Honda свою гоночную бригаду. Так как испанец может уйти уже через год, в Ducati предпочли предоставить ему своих инженеров, чтобы сохранить в тайне технические решения.

Любопытно, что ровно год назад аналогичный переход из Honda в Gresini совершил Алекс Маркес. После этого он поднялся на подиум Гран При Аргентины и выиграл спринт в Сильверстоуне. В таблице общего зачета младший брат сейчас опережает старшего на 44 очка.

Ранее Motorsport.com стало известно, что в Honda планируют пригласить на место ушедшего Маркеса нынешнего гонщика RNF Aprilia Мигеля Оливейру. Сам португалец после этого рассказал, что у него не было никаких контактов с японским производителем.

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алекс Маркес, Gresini Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images