Худшая команда MotoGP представила новую раскраску на 2020 год

Клиентская команда Avintia Ducati представила ливрею на сезон-2020. Команда будет использовать байки Ducati GP19, а выступать за нее будут Тито Рабат и Жоан Зарко.

В этом сезоне Avintia изменила раскраску байка: на смену бело-сине-желтой расцветке пришла преимущественно синяя.

Мотоцикл Ducati Desmosedici GP19 команды Avintia Racing Фото: Avintia Racing

Прошлый чемпионат Avintia завершила на последнем месте в MotoGP.