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Худшая команда MotoGP представила новую раскраску на 2020 год

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Худшая команда MotoGP представила новую раскраску на 2020 год
Автор:
, редактор
17 февр. 2020 г., 12:20

Клиенты Ducati впервые за пять лет поменяли расцветку мотоцикла. В новом сезоне команда Avintia, за которую выступает Жоан Зарко, поедет в синей ливрее

Клиентская команда Avintia Ducati представила ливрею на сезон-2020. Команда будет использовать байки Ducati GP19, а выступать за нее будут Тито Рабат и Жоан Зарко.

В этом сезоне Avintia изменила раскраску байка: на смену бело-сине-желтой расцветке пришла преимущественно синяя. 

Мотоцикл Ducati Desmosedici GP19 команды Avintia Racing

Мотоцикл Ducati Desmosedici GP19 команды Avintia Racing

Фото: Avintia Racing

Прошлый чемпионат Avintia завершила на последнем месте в MotoGP.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Жоан Зарко , Эстеве Рабат
Команды Avintia Racing
Автор Иван Матушкин

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