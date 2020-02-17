Худшая команда MotoGP представила новую раскраску на 2020 год
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Клиенты Ducati впервые за пять лет поменяли расцветку мотоцикла. В новом сезоне команда Avintia, за которую выступает Жоан Зарко, поедет в синей ливрее
Клиентская команда Avintia Ducati представила ливрею на сезон-2020. Команда будет использовать байки Ducati GP19, а выступать за нее будут Тито Рабат и Жоан Зарко.
В этом сезоне Avintia изменила раскраску байка: на смену бело-сине-желтой расцветке пришла преимущественно синяя.
Мотоцикл Ducati Desmosedici GP19 команды Avintia Racing
Фото: Avintia Racing
Прошлый чемпионат Avintia завершила на последнем месте в MotoGP.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Жоан Зарко , Эстеве Рабат
|Команды
|Avintia Racing
|Автор
|Иван Матушкин
Худшая команда MotoGP представила новую раскраску на 2020 год
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