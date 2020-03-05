Хроники коронавируса: как Ducati вызволяла байки из Катара
Вспышка коронавируса в Италии привела к тому, что гражданам этой страны сложно попасть в целый ряд государств. А вот если говорить об имуществе итальянских гоночных команд, проблемы возникают скорее с его вывозом с гоночных трасс.
Причиной отмены первого этапа MotoGP, который должен был состояться в ближайшие выходные в Катаре, стало введение ближневосточным государством обязательного двухнедельного карантина для граждан ряда стран – в том числе Италии. Однако отмена гонки решила далеко не все проблемы, которые могли возникнуть и в реальности возникли у гоночных команд с Апеннинского полуострова.
Дело в том, что в конце февраля на трассе «Лосаил» в Катаре проходили предсезонные тесты, и участвующие в MotoGP коллективы предпочли оставить на трассе свои мотоциклы и основное оборудование – в то время как большинство сотрудников должны были улететь на базы команд, чтобы вернуться примерно через неделю.
В случае с гражданами Японии уже в дни тестов было понятно, что у покидающих Катар специалистов будут сложности с возвращением – поэтому многие команды предпочли оставить своих японских сотрудников в Катаре. Ограничения в отношении итальянцев были введены позже – в момент, когда большинство граждан этой страны уже успели улететь из Катара. Особо сложной оказалась ситуация у Ducati, не оставившей на Ближнем Востоке ни одного сотрудника. Транспортировка грузов осуществляется подрядчиками, которых нанимает организатор чемпионата – компания Dorna. Однако для начала требовалось собрать и упаковать оборудование.
Команду выручило наличие среди персонала граждан других стран. Однако таких в Ducati немного – и объем работы по сбору и упаковке оборудования, которая обычно выполняется парой десятков человек, выпал на плечи всего трех: одного из механиков Андреа Довициозо, личного ассистента итальянского пилота и пресс-секретаря команды.
Впрочем, посильную помощь людям из Ducati оказали представители команд Moto2 и Moto3. Напомним, что тесты младших категорий прошли в Катаре позже, чем в случае с MotoGP. Благодаря этому сотрудники соответствующих коллективов не покидали страну – и первый этап чемпионата в этих категориях состоится. Не отменяются и прямые трансляции заездов на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» – напомним, в прямом эфире можно будет следить не только за гонками младших классов, но и за субботними квалификациями.
Другим итальянским командам MotoGP – Pramac и Aprilia – было проще, чем Ducati, справиться с ситуацией в Катаре: в числе их сотрудников оказалось больше не-итальянцев, плюс несколько итальянцев после окончания предсезонных тестов остались на Ближнем Востоке.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Команды
|Ducati Team В Магазин
|Автор
|Герман Гарсия Казанова
Хроники коронавируса: как Ducati вызволяла байки из Катара
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