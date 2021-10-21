Херес предупредил о риске потери MotoGP после 2023 года

Организаторы чемпионата MotoGP и руководители трассы Хересе подписали ожидаемое соглашение о проведении тестов в 2022 и 2023 годах в дополнение к Гран При в эти же годы. Однако загадывать на более поздний срок не стали. По словам ответственного за туризм местного чиновника Хоана Мартина, это связано с тем что этап 2024 года вовсе не гарантирован.

«Я могу лишь высказать слова благодарности промоутеру мотогонок компании Dorna за то, что они выступили на нашей стороне в споре с другими автодромами, желающими принять этап у себя, – цитирует Мартина местное издание Diario de Jerez. – Нам повезло получить право принимать у себя тесты в 2022-23 годах. До сих пор остается шанс принять и Гран При в 2024 году, но если этого не случится, то мы пропустим год и проведем этап в 2025 году.

Этап в Хересе без перерыва проводится с 1987 года. Почти все это время это был Гран При Испании, и только в 1988 году на трассе прошел Гран При Португалии. Если после 2023 года гонки прервутся, то это будет 37 Гран При без перерыва.

Напомним, что ближайший этап MotoGP состоится уже в этот уик-энд в Мизано. Квалификацию и гонку вы можете посмотреть в прямом эфире в субботу и воскресенье в 15:00 по московскому времени на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова