Карамелька за щекой и костыли на подиуме. Каким мир мотогонок запомнит Хорхе Лоренсо

Еще не триумф. Но рекорд в первой же гонке 1 / 8 Когда Хорхе Лоренсо приехал на трассу в Хересе, чтобы принять участие в первом в своей жизни этапе чемпионата мира, он... еще не имел права принимать участие в чемпионате мира! По правилам, гонщику должно быть минимум 15 полных лет – Лоренсо же стал 15-летним в субботу накануне первого этапа. И если принять участие в презентации команды Derbi Racing (где была сделана эта фотография) 14-летнему пилоту ничего не помешало, то пятничные тренировки ему пришлось пропустить. Само собой, речь идет о самом младшем классе чемпионата – 125-кубовом. Там испанцу стать чемпионом не удалось – зато три сезона в 250-кубовой категории принесли Хорхе два титула. Причем на мотоцикле Honda у пилота уже тогда получалось хуже, чем на байках других марок. Проведенный за рулем японской техники сезон принес только 5-е место в общем зачете – а вот когда команда Fortuna (за которую выступал испанец) перешла на мотоциклы Aprilia, Лоренсо сразу же вошел в победный ритм. Причем в обоих чемпионских сезонах он уводил титул из-под носа Андреа Довициозо, бывшего тогда главной ударной силой Honda.

Триумф первый. Гран При Португалии 2008 года 2 / 8 Фотограф: Yamaha Motor Racing В 2008 году заводская команда Yamaha пригласила по-прежнему молодого Лоренсо в премьер-класс в напарники легендарному Валентино Росси. Хорхе поднялся на подиум в первой же гонке, повторил этот результат во второй, а третью и вовсе выиграл! Произошло это в Португалии, на подзабытой ныне трассе в Эшториле. Поверив в удачу, Хорхе уже летом проявил себя очень агрессивным гонщиком. Но за лихачество пришлось расплачиваться многочисленными падениями – в том числе выглядевшими весьма угрожающе. Позже испанец признавался, что тогда всерьез подумывал об уходе из чемпионата – мощь и скорость мотоциклов премьер-класса его попросту пугали. P.S. Если вас всерьез заинтересовало, что торчит у Лоренсо изо рта – долистайте до конца слайдера.

Триумф второй. Гран При Малайзии 2010 года 3 / 8 Фотограф: Yamaha Motor Racing Перед стартом сезона Лоренсо получил травму и фактически пропустил предсезонные тесты. Однако это не помешало испанцу ударно начать сезон: две победы и два вторых места. Если раньше Хорхе заметно уступал титулованному напарнику, то сейчас оба выступали на одном уровне. И это оказалось очень кстати. В Муджелло, на одном из первых этапов, итальянец сломал ногу и фактически выбыл из борьбы за чемпионский титул. В итоге Лоренсо стал фаворитом сезона. Причем попутно Хорхе одержал ментальную победу над знаменитым напарником: поговаривают, что именно успехи Лоренсо в сочетании с психологическим прессингом со стороны испанца заставили Росси в конце сезона покинуть Yamaha и уйти в Ducati. Из девяти одержанных в том сезоне побед болельщикам больше всего запомнился триумф в голландском Ассене. Лоренсо, установивший на заднее колесо более жесткую покрышку, в начале гонки был вынужден удерживать позади Дани Педросу и Кейси Стоунера, отдавших предпочтение мягкой резине. В Гран При Малайзии испанец финишировал только третьим, но именно этот результат сделал Хорхе чемпионом мира. И эту гонку пилот до сих пор вспоминает как самую счастливую за всю свою карьеру.

Триумф третий. Пятое место на гонке в Ассене 2013 года 4 / 8 Фотограф: Yamaha MotoGP Тем, кто начал следить за MotoGP только в этом году, может показаться, что Лоренсо – какой-то нытик. Который только и делает, что жалуется на старые (и не очень) травмы, объясняя ими свой провальный сезон. Однако так было не всегда. В 2013 году во время пятничной тренировки в Ассене Лоренсо упал и сломал ключицу. Он тут же улетел в Барселону (где первоклассный хирург скрепил сломанную кость специальной пластиной) – и вернулся, чтобы принять участие в гонке. Более того, со сломанной ключицей, которая, конечно, еще не срослась и наверняка сильно болела, Лоренсо сумел прорваться на пятое место! Сезон 2013 года Лоренсо закончил вице-чемпионом. Впрочем, первые яркие эпизоды в истории о Лоренсо и его травмах появились гораздо раньше. К примеру, в первый сезон испанца в MotoGP падения Хорхе на этапе в Шанхае привели к повреждению лодыжек. В итоге новичок премьер-класса мог передвигаться либо на гоночном мотоцикле, либо на костылях (или в инвалидном кресле). Следующий этап проходил в Ле-Мане, где на тренировках Хорхе упал еще дважды. А в гонке финишировал вторым – после чего поднялся на подиум на костылях.

Триумф четвертый. Гран При Валенсии 2015 года 5 / 8 Фотограф: Yamaha MotoGP Сезон 2015 года поначалу складывался для Лоренсо не очень благоприятно. В начале года в лидеры вышел его напарник Валентино Росси (вернувшийся в Yamaha после неудачных сезонов в Ducati). Не собирался сдаваться и молодой Марк Маркес, который к тому моменту уже выиграл два чемпионских титула. Однако в итоге именно соперничество Росси и Маркеса сделало Лоренсо трехкратным чемпионом. Доктор и Марк сражались так отчаянно, что трижды за сезон столкнулись (дважды это происходило на последнем круге). После третьего столкновения на счету Росси оказалось так много выписанных судьями штрафных баллов, что финальную гонку сезона в Валенсии итальянцу пришлось начинать с последней стартовой позиции. На тот момент Росси лидировал в общем зачете, опережая Лоренсо на 7 очков. По ходу заезда Доктор смог пробиться на 4-е место – но Лоренсо выиграл гонку и стал трехкратным чемпионом мира. Тот титул Хорхе стал последним перед длинной чередой побед Маркеса.

Триумф пятый. Гран При Италии 2018 года 6 / 8 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images В 2017 году Лоренсо впервые с момента прихода в MotoGP изменил мотоциклам Yamaha, перейдя в заводскую команду Ducati. Сделав это ради большой зарплаты. Плюс Лоренсо верил, что его опыт позволит адаптироваться к непривычной технике и помочь инженерам улучшить мотоциклы. Победы в итоге пришли: в середине следующего сезона Хорхе в серии из 6-ти гонок одержал 3 победы – на этом отрезке он выигрывал даже чаще, чем Маркес. Причем первая из этих побед была одержана не где-нибудь, а на Гран При Италии в Муджелло. Но испанец обрел скорость слишком поздно. К этому моменту боссы Ducati уже окончательно решили, что от добра (то есть гонщика по фамилии Довициозо) добра не ищут – и логично подобрать для Андреа быстрого и в меру амбициозного напарника. Таким стал Данило Петруччи, а Хорхе Лоренсо оперативно договорился с заводской командой Honda. Пилот, который побеждал на Yamaha и Ducati, садился на мотоцикл, который в трех последних сезонах привозил своего седока к чемпионскому титулу. Многим казалось, что Honda сильно рискует – что два многократных чемпиона передерутся в сражении за титул. Но... мы же обещали не говорить ни слова о только что закончившемся сезоне!

Итог. Один из величайших мотогонщиков в истории 7 / 8 Фотограф: Honda Racing Лоренсо выиграл первую же квалификацию в MotoGP. Он переигрывал самого Росси в его лучшие годы. В 2015 году Хорхе, будучи напарником Доктора, настолько вывел того из равновесия, что Росси на полном серьезе поверил в теорию заговора. Мол, Марк Маркес не столько сражается за чемпионский титул, сколько помогает Лоренсо выиграть у итальянца. Многие специалисты сходятся во мнении, что главную ошибку Лоренсо сделал, надолго задержавшись в Yamaha. Эти мотоциклы проигрывают в мощности байкам с V-образными моторами, но выигрывают в управляемости. То же самое можно сказать и о мотоциклах младших серий, на которых в юности побеждал Лоренсо. В итоге Хорхе впервые сел на серьезно отличающийся по конструкции мотоцикл, только когда пилоту было уже под тридцать. Что и могло стать главной причиной проблем с адаптацией к Ducati, а потом и к Honda. Тем не менее, Лоренсо остается одним из величайших мотогонщиков всех времен. Он одержал 47 побед в премьер-классе и суммарно 68 во всех классах чемпионата мира. По этому показателю Хорхе занимает 5-е место в списке величайших мотогонщиков всех времен, уступая только Валентино Росси, Марку Маркесу, Мику Дуэну и Джакомо Агостини.